В Петербурге раскрыли лабораторию по производству поддельных анаболиков

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании участников группы, занимавшейся незаконным оборотом анаболических стероидов для увеличения мышечной массы. Задержание было проведено оперативниками Главного управления наркоконтроля МВД России во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и сотрудниками Северо-Западной оперативной таможни.

Полицейские получили информацию о том, что в одной из арендованных квартир на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге квартиранты изготавливают анаболические стероиды.

Ирина Волк рассказала, что житель Мурманской области, предположительно, приобретал в одной из азиатских стран сырье для производства сильнодействующих веществ, а затем с двумя подельниками в съемной квартире изготавливал и фасовал анаболики. Свой товар они направляли в регионы России и страны СНГ с использованием служб курьерской доставки и отделений связи. Заказчиков искали в социальных сетях.

Задержанными оказались бывший повар, спортивный тренер-консультант и безработный. Все они уже привлекались к уголовной ответственности.

Произведенные кустарным способом анаболические стероиды могли нанести вред здоровью покупателей. Сами же задержанные, тоже, кстати, спортсмены, для увеличения собственной мышечной массы потребляли сильнодействующие вещества только фабричного производства.

По словам Ирины Волк, при проведении обыска в арендованной квартире и по месту жительства одного из подозреваемых обнаружены анаболические стероиды различных марок, а также предметы, имеющие доказательственное значение для следствия: лабораторное оборудование, электронные весы, системный блок с монитором, мобильные телефоны, кассовые чеки, упаковочный материал, банковские карты.

Изъяты десять подготовленных к отправке посылок с сильнодействующими веществами, а еще 112 обнаружены в различных почтовых отделениях города.

Возбуждены уголовные дела, всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.