В Ростовской области в лобовом ДТП погибли пять человек

В Ростовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Среди погибших 10-летний ребенок.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе прокуратуры региона, автомобильная авария произошла в Багаевском районе на 67-м километре дороги Ростов - Волгодонск.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia выехал для обгона на встречную полосу и врезался в двигавшийся навстречу ВАЗ-2112. От удара водители и пассажиры легковых автомобилей погибли на месте.

Сотрудники полиции выехали на место аварии. Прокуратурой Ростовской области организована проверка по факту ДТП и соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.