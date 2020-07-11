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11.07.2020 14:42
Рубрика: Происшествия

В Ростовской области в лобовом ДТП погибли пять человек

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Среди погибших 10-летний ребенок.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе прокуратуры региона, автомобильная авария произошла в Багаевском районе на 67-м километре дороги Ростов - Волгодонск.

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По предварительным данным, водитель автомобиля Kia выехал для обгона на встречную полосу и врезался в двигавшийся навстречу ВАЗ-2112. От удара водители и пассажиры легковых автомобилей погибли на месте.

Сотрудники полиции выехали на место аварии. Прокуратурой Ростовской области организована проверка по факту ДТП и соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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