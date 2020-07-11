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11.07.2020 10:42
Рубрика: Общество

В Великобритании впервые заселят диких зубров

Текст: Алена Ларина
Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости

В заказник Блин-Вудс английского графства Кент заселят стадо из четырех зубров, которые будут играть в лесу роль экосистемных инженеров. Как пишет Guardian, местный фонд дикой природы выделит на реализацию проекта один миллион фунтов стерлингов.

Дикие быки стали большой редкостью в Европе, но когда-то их было много, и их вес, подчас, достигал не менее 900 килограммов. Сейчас зубров чаще всего можно встретить в Беловежской пуще на границе Польши и Беларуси. Также есть небольшие популяции в некоторых регионах России и европейских стран.

Фото: iStock
Еще три вида животных оказались под угрозой исчезновения

В Великобритании же они, вероятно, никогда и не жили, но шесть тысяч лет назад там обитал их возможный предок - степной зубр. В фонде дикой природы графства Кент считают, что зубр может стать его экологическим аналогом.

Животные будут питаться молодой древесной порослью и корой деревьев, тем самым создавая в лесу поляны, что даст более разнообразную среду обитания для растений, насекомых и птиц, особенно исчезающих в Великобритании видов - западных соловьев и обыкновенных горлиц.

Диких быков запустят в заказник весной 2020 года на огороженную площадь в 150 гектаров, потом среду их обитания увеличат до 500 гектаров. Это будут один самец и три самки, которых привезут из Польши или Нидерландов.

Экологи рассчитывают, что в год в стаде будет прибавляться по три теленка. Постепенно молодых животных будут отправлять в другие территории страны.

Общество Наука Общество Природа

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