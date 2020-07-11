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11.07.2020 14:36
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура назвала причину гибели туристов на перевале Дятлова

Текст: Иван Егоров
Туристы на перевале Дятлова в 1959 году погибли от замерзания, переохлаждения и травм, полученных от давления снега при сходе лавины. Об этом во время онлайн-пресс-конференции, которая проходила в субботу в редакции "Комсомольской правды", сообщил журналистам заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.

Он рассказал, что причиной гибели туристов стала снежная лавина. Когда она началась, молодые люди успели покинуть палатки, но из-за плохой видимости не смогли вернуться обратно. По его словам, паники в действиях ребят не было, и, фактически, они героически боролись со стихией до последнего.

Фото: Из архива Анатолия гущина
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По его данным все туристы, кроме Золотарева, Дубининой и Тибо-Бриньоля, погибли от замерзания, переохлаждения. Также представитель надзорного ведомства отметил, что все телесные повреждения характерны для телесных повреждений групп туристов, которые попадают в лавину. "Исследования, анализ и обобщение этих признаков были проведены в 70-80-х годах, в 1959 году этих исследований еще не было. Соответственно, тогда эксперты не могли опираться на эти данные. Сейчас эти исследования есть", - отметил Андрей Курьяков. Он также сообщил, что микроклиматологи опровергли версию гибели группы Дятлова в результате урагана. Не верной оказалась и версия сейсмических явлений, поскольку никакой сейсмической активности в этом районе не было.

По его словам, не было и конфликта в группе, поэтому не подтверждается и версия об убийстве группы одним из ее участников, Семеном Золотаревым, который просил называть его Александром.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Как отметил представитель Генпрокуратуры, общий вывод такой - все телесные повреждения всей группы Дятлова соответствуют травмам группы, которая попала в лавину. Но телесные повреждения у Золотарева, Дубининой и Тибо-Бриньоля отличаются. Так, у Золотарева были сломаны ребра.

Представитель Генпрокуратуры объяснил это на примере теннисного шарика, когда эксперты определяются телесные повреждения, общее правило следующее: в месте приложения силы и происходит деформация костей, тканей.

В регионах Происшествия ЧП Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Тайны перевала Дятлова

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