Российские истребители перехватили самолет-разведчик США над Японским морем

11 июля российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря обнаружили воздушную цель, которая выполняла полет в направлении государственной границы России, сообщили журналистам в субботу в Минобороны России.

Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135.

Как подчеркнули в военном ведомстве, российские истребители сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии. После того, как американский самолет-разведчик совершил разворот и удалился от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования. В Минобороны особо отметили, что все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

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