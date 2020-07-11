Сергей Степашин: После COVID-19 аварийного жилья может стать больше

В интервью "Российской газете" председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин не исключил, что после пандемии аварийного жилья в России может прибавится.

Дело в том, что от платы на капремонт жильцов временно освободили. И это тревожит специалистов.

"Действительно, сегодня больше всего вопросов у нас вызывает именно капитальный ремонт, - пояснил Степашин. - У Фонда ЖКХ нет функции контроля за ним. Только мониторинг. И нас, конечно, смущает освоение средств капремонта. Это первое. Второе, в большинстве регионов за капремонт граждане деньги временно не платят. Таким образом, под угрозой могут оказаться многие дома, где требуется капремонт. И, не исключено, что потом они перейдут в аварийное жилье".

Сейчас, по словам Сергея Степашина, программа расселения аварийного жилья выполняется с опережением. К первому мая задания этого года были завершены. А на первое июля перекрыты на 29,6 процента по числу переселенных. План перевыполнил 31 регион.

"Набранные темпы расселения из аварийного жилья планируем сохранить, - сообщил Степашин. - В госкорпорации на 2020 год поставлена новая задача - перевыполнить план в 1,5 раза и расселить 1,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья. И переселить более 80 тысяч человек". Первоначально планировалось 54,6 тысячи.

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