СМИ: Американские эксперты приняли за ядерный завод КНДР военную академию

"Обнаруженный" американским телеканалом CNN новый ядерный объект Северной Кореи, который, по мнению экспертов США, является заводом по производству или складом готовых ядерных боеголовок, на самом деле оказался академией Войск противовоздушной обороны КНДР и не имеет ничего общего с ядерной программой Северной Кореи. Об этом со ссылкой на военные источники сообщил южнокорейский интернет-портал Daily NK, специализирующийся на новостях о КНДР.

Напомним, что три дня назад СNN предоставила спутниковые фотографии объекта, расположенного в окрестностях Пхеньяна в местечке Волло. При этом приводилось мнение нескольких экспертов США, которые посчитали, что этот объект с большой вероятностью является либо заводом по производству ядерных боеголовок, либо хранилищем уже готового ядерного оружия. Было отмечено, что комплекс обнесен серьезным забором, охраняется по периметру, имеет исследовательские мощности, подземные этажи, а также здания для проживания персонала. Подчеркивалось, что комплекс не был известен и продолжал работать все это время.

Стоит отметить, что южнокорейские военные сразу усомнились в правдивости этой информации, сказав в частном порядке, что, по их информации, данные строения не имеют отношения к ядерной программе КНДР. Официальный представитель минобороны Республики Корея на просьбу СМИ прокомментировать информацию заявил, что "ведомство не считает целесообразным высказываться по поводу заключений гражданских экспертов".

Теперь южнокорейский интернет-портал Daily NK, который публикует новости о КНДР и, как утверждает, имеет сеть своих осведомителей в Северной Корее, опроверг сообщение CNN и предположения экспертов США. Как отмечено в публикации портала по этому поводу, где ссылаются на "военный источник в Северной Корее", данный объект на самом деле достаточно хорошо известен и не имеет никакого отношения к производству ядерного оружия. Там расположена военная академия Войск противовоздушной обороны КНДР. Это и объясняет наличие забора, охраны и зданий для проживания. Это на самом деле учебные и исследовательские корпуса, а также казармы для проживания будущих офицеров КНДР.

"Это просто военный университет ПВО, который никак не связан с ядерным оружием… Там нет никаких подземных хранилищ и складов… Совсем рядом с ним кладбище с могилами, где на традиционные праздники Чхусок и Новый год по лунному календарю собирается много людей, чтобы проводить обряды поминовения усопших", - приводит Daily NK слова источника, который добавил, что "крайне маловероятно, чтобы завод по производству или хранилище атомных боеголовок построили бы там, где постоянно ходят люди".

Один из американских экспертов Ankit Panda, на мнение которого ссылался телеканал CNN, прокомментировал в статье для портала NK News публикацию-опровержение от Daily NK. Он отметил, что это было лишь предположение и признал, что версия об академии ПВО "также вероятна". Эксперт добавил, что в любом случае трудно что-то определенно говорить, так как снимки не позволяют рассмотреть объект в деталях.