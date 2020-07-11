США разместили множество биолабораторий по всему миру

В США в 2007 году насчитывалось 15 биолабораторий высшего, 4-го уровня безопасности - больше всего в мире. Чем они занимаются сегодня, неизвестно. В новом видео CGTN - о том, почему их деятельность может быть опасна.

Никто не знает, что сейчас творится за стенами этих лабораторий, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Например, в Форте Детрик в Мэриленде с 1956 по 1975 год на 7 тыс. американских солдат проводились испытания химического оружия. Они включали оценку воздействия более 250 химических веществ. Испытуемые не знали, что происходит.

Кроме того, США создали по меньшей мере 200 биолабораторий в 25 странах для исследований и разработки биооружия. Американские лаборатории есть в Грузии, Узбекистане, Таиланде и Республике Корея. На Украине есть по меньшей мере 13 лабораторий США, некоторые расположены в милях от российской границы. Их работа засекречена и не подпадает под действие Конвенции ООН о запрете разработки и производства биооружия.

О том, чем это может грозить человечеству, смотрите в видео.