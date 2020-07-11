Трамп назвал статью о России и талибах информационным вбросом

Статья в газете The New York Times с утверждениями о якобы спонсировании Россией боевиков в Афганистане с целью убийства американских военнослужащих и их партнеров по коалиции является фейком, заявил президент США Дональд Трамп.

"Это был очередной сфабрикованный информационный вброс The New York Times. У них не было источника. Они это выдумали. Лживые новости!" - написал Трамп в Twitter.

Политик сослался на новостной материал, указывающий, что измышления издания не подтверждаются американской разведкой.

На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса глава Пентагона Марк Эспер указал, что "ряд разведывательных ведомств не может подтвердить достоверность" версии газеты".

Кроме того, Трамп подверг критике СМИ, создающие фейковые новости. По его словам, необходимо отобрать Пулитцеровские премии за статьи о якобы имевшем место сговоре его избирательного штаба с Россией. "Журналисты, которые их получили, ошибались. Заберите у них Пулитцеровскую премию, которая стала посмешищем", - подчеркнул президент. Он призвал отдать награду тем, кто опровергал версию репортеров.