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11.07.2020 06:36
Рубрика: В мире

Трамп помиловал своего бывшего советника Роджера Стоуна

Текст: Максим Макарычев

Президент США Дональд Трамп, как и предсказывали эксперты, помиловал своего бывшего советника 67-летнего Роджера Стоуна. Соответствующий указ обнародован на сайте Белого дома. В феврале этого года Стоун был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения за дачу ложных показаний во время слушаний в Конгрессе и должен был начать отбывать наказание во вторник. Его признали виновным в воспрепятствовании расследованию о связях предвыборного штаба Трампа с Россией.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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В сообщении указывается, что Роджер Стоун стал жертвой обмана, который "левые и их союзники в средствах массовой информации укрепляли годами, пытаясь подорвать президентство Трампа". "Никогда не было никакого сговора между предвыборной кампанией Трампа или его администрацией с Россией. Такой сговор никогда не был ничем иным, как фантазией лиц, неспособных принять результат выборов 2016 года. Отныне Роджер Стоун свободный человек", - говорится в заявлении.

Как отмечает Guardian, решение Трампа избавить Стоуна от тюрьмы только усилит тревогу среди политиков, обеспокоенных тем, что администрация президента в очередной раз вмешалась в деятельность системы правосудия, чтобы защитить главу и его друзей. В феврале Трамп сократил 14-летний срок заключения Рода Благоевича, бывшего губернатора Иллинойса, обвиненного в попытке продать место в сенате, освобожденное Бараком Обамой. Благоевич, который провел в тюрьме восемь лет, благополучно вернулся домой, в Чикаго. Трамп также помиловал ряд своих сторонников, в том числе шерифа округа Марикопа Джо Арпайо, который не повиновался приказу судьи остановить расовую сегрегацию иммигрантов и консервативного комментатора Динеше де'Суза , который был осужден за нарушения финансирования избирательной кампании Трампа.

В июне глава Белого дома уволил Джеффри Бермана, американского прокурора, который вел дело бывшего личного адвоката президента Майкла Коэна и проводил расследование по делу Рудольфа Джулиани - другого адвоката Трампа. А в мае министерство юстиции прекратило дело против бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна после того, как Трамп выразил мнение, что "прокуроры действуют несправедливо".

Председатель демократического комитета палаты представителей Конгресса по разведке и давний противник Трампа Адам Шифф осудил решение президента помиловать Стоуна. "Президент Трамп участвовал в бесчисленных действиях, которые как корыстны, так и разрушительны для нашей демократии, находясь при исполнении служебных обязанностей, но смягчение приговора Роджеру Стоуну, его единомышленнику, который препятствовал нашему расследованию, чтобы защитить самого Трампа, является одним из самых оскорбительных для верховенства закона и принципов справедливости", - сказал Шифф в своем заявлении.

В мире В мире США Дональд Трамп

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