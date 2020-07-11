Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году

Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которую в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года. О факте кибератаки впервые сообщали в 2018 году некоторые американские СМИ.

Трамп дал подтверждение этому факту во время интервью, проведенного Марком Тиссеном, обозревателем Washington Post и бывшим спичрайтером президента Джорджа Буша-младшего и министра обороны Дональда Рамсфелда. Тиссен написал в статье, что во время интервью он спросил Трампа, инициировал ли он кибератаку? Трамп ответил: "Верно". В интервью Трамп сказал, что кибератака была частью более широкой политики противостояния России. "Никто (из президентов США) не был жестче с Россией, чем я", - заявил глава Белого дома журналисту.

Во время интервью Трамп утверждал, что, в отличие от своего предшественника Барка Обамы, он действовал на основе разведданных США о якобы предполагаемом вмешательстве России в выборы, начав кибератаку, сообщает CNN. Обама в декабре 2016 года объявил о введении санкций против России и принял решение о высылке из страны некоторых российских дипломатов.

По словам Тиссена, высокопоставленные официальные лица США также подтвердили информацию о кибератаке против российского агентства.