У экс-главы минздрава Рио-де-Жанейро нашли миллион долларов наличными

Следственные органы штата Рио-де-Жанейро в рамках операции "Продавцы хаоса" накануне арестовали бывшего министра здравоохранения штата Эдмара Сантуса. Он обвиняется в нецелевом расходовании денежных средств, выделенных на борьбу с COVID-19.

В этот же день следователи провели обыски в загородном доме экс-министра, где обнаружили по меньшей мере шесть миллионов бразильских реалов наличными. Для транспортировки этой денежной суммы, эквивалентной 1,1 миллиона долларов США, правоохранителям даже пришлось вызвать бронированный инкассаторский автомобиль. Однако помимо "карманных денег" у бывшего министра обнаружена собственность и банковские счета общей стоимостью в 37 миллионов реалов - семь миллионов долларов. Решением суда на все это имущество также был наложен арест.

Пандемия нового типа коронавируса стала неожиданностью для бразильской системы здравоохранения. Рио-де-Жанейро не был исключением. Напротив, Рио стал вторым эпицентром этого заболевания после Сан-Паулу. Одной из первых мер, принятых федеральным правительством, стало разрешение региональным властям проводить экстренные закупки медицинского оборудования без необходимости проведения тендеров. В одном только Рио-де-Жанейро на эти нужды правительство штата выделило миллиард реалов, что по курсу на март этого года превышало сумму в 200 миллионов долларов.

Острейшую нехватку больницы штата испытывали в аппаратах искусственной вентиляции легких. На приобретение тысячи аппаратов ИВЛ штат направил пятую часть экстренного бюджета. Деньги ушли на счета трех компаний, деятельность которых также расследуется в рамках операции "Продавцы хаоса". Однако поставить они смогли только 52 аппарата, которые, как оказалось, не подходят для лечения тяжелых случаев коронавируса. Еще 97 ИВЛ прибыли в Рио-де-Жанейро в конце июня, однако из-за расследования коррупционных схем в министерстве здравоохранения штата они продолжают оставаться в грузовом терминале международного аэропорта Галеан.

Ситуация с распространением коронавируса в Бразилии продолжает оставаться сложной. В то время, как некоторые регионы заявляют о выходе на плато и постепенно снимают ранее наложенные ограничения, в других местные власти бьют тревогу. Так, в больницах штата Мату-Гросу на западе Бразилии уже не осталось свободных мест в палатах интенсивной терапии. Тяжелых больных отправляют в соседние регионы, ситуацию в которых тоже сложно назвать контролируемой.

По данным министерства здравоохранения Бразилии, в пятницу страна перешагнула отметку в 70 тысяч погибших от нового типа коронавируса. Общее число заболевших превысило цифру в 1,8 миллиона, из которых более миллиона уже выздоровели. За минувшие сутки здесь выявлено 45 тысяч новых случаев заболевания, 1214 человек погибли.