Участники испытаний вакцины против COVID-19 готовятся вернуться домой

На следующей неделе добровольцы, которым в рамках исследования была введена вакцина от COVID-19, вернутся домой.

При этом они смогут звонить врачу при малейших изменениях самочувствия. Об этом рассказала глава центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

"Через четыре дня первая группа добровольцев из 18 человек покинет стационар, отправится к своим родным и близким, но при этом у них останутся, конечно же, все телефоны врачей-исследователей, и при минимальном их подозрении, что вакцина могла так или иначе повлиять на их здоровье или что-то поменялось в их самочувствии, они, конечно же, смогут сразу связаться с врачом", - приводит слова Смолярчук РИА Новости.

Всего в исследованиях участвуют 38 добровольцев.