Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19

Одним из факторов, которые могут повышать смертность от коронавируса, является высокий уровень сахара в крови.

О соответствующем исследовании китайских ученых сообщает Diabetologia. В публикации, в частности, говорится, что специалисты проанализировали взаимосвязь между уровнем глюкозы в крови и смертностью у пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых ранее не диагностировался диабет.

Как оказалось, у пациентов с высоким уровнем глюкозы увеличивается смертность от осложнений, которые вызывает вирус. При этом специалисты сомневаются в том, что все эти люди являются не выявленными ранее больными диабетом.

"Гликемическое тестирование и контроль важны для всех пациентов с COVID-19, даже если у них не было раньше диабета, так как большинство пациентов с COVID-19 склонны к нарушениям метаболизма глюкозы", - отмечают исследователи.

Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.