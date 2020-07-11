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11.07.2020 12:21
Рубрика: Общество

Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19

Текст: Михаил Русин
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Одним из факторов, которые могут повышать смертность от коронавируса, является высокий уровень сахара в крови.

О соответствующем исследовании китайских ученых сообщает Diabetologia. В публикации, в частности, говорится, что специалисты проанализировали взаимосвязь между уровнем глюкозы в крови и смертностью у пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых ранее не диагностировался диабет.

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Как оказалось, у пациентов с высоким уровнем глюкозы увеличивается смертность от осложнений, которые вызывает вирус. При этом специалисты сомневаются в том, что все эти люди являются не выявленными ранее больными диабетом.

"Гликемическое тестирование и контроль важны для всех пациентов с COVID-19, даже если у них не было раньше диабета, так как большинство пациентов с COVID-19 склонны к нарушениям метаболизма глюкозы", - отмечают исследователи.

Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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