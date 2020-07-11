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11.07.2020 12:56
Рубрика: Власть

Семья умершего пациента сможет получить доступ к врачебной тайне

Текст: Галина Мисливская
Члены семьи смогут получить доступ к медицинской информации умершего пациента, если он при жизни дал на это письменное согласие. Такие поправки в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" внесло сегодня в Госдуму правительство.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Помимо оформления письменного согласия на разглашение врачебной тайны гражданин или его законный представитель вправе определить лиц, которым может быть передана информация о состоянии его здоровья, в том числе после его смерти, говорится в пояснительной записке.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Это могут быть члены семьи - супруг, дети, родители, бабушки, дедушки, братья, сестры - а также иные лица, указанные в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.

Порядок оформления письменного запроса определит министерство здравоохранения России.

Документ разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 13 января 2020 года, который констатировал - закон не регулирует доступ к медицинской документации умершего пациента его близких и иных лиц, указанных в информированном добровольном согласии. "Отказ в получении необходимых сведений, когда они нужны в том числе для того, чтобы проверить причину смерти близкого человека, затрагивает права заявителя", - говорится в постановлении суда.

Фото: iStock
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КС обязал медорганизации предоставлять лицам, указанным в информированном добровольном согласии, доступ к медицинским документам умершего с возможностью снятия копий. Отказ допустим только в том случае, когда пациент при жизни выразил запрет на раскрытие сведений.

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