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11.07.2020 15:39
Рубрика: В мире

В Южной Корее отменили ограничения на продажу медицинских масок

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

С воскресенья (12 июля) в Южной Корее отменяются все ограничения на продажу медицинских масок.

Как говорится в распространенном властями Республики Корея заявлении, с 12 июля маски будут продаваться в любых магазинах и без ограничения по количеству.

Фото: Gettyimages
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Напомним, что с конца февраля после вспышки COVID-19 в Южной Корее были введены разного рода ограничения на покупку масок. Их можно было приобрести только на основании удостоверения личности, причем в строго определенный день недели, который можно было установить на основании последней цифры номера удостоверения личности. Кроме того, первоначально один человек мог купить в неделю не более двух масок, а личные данные продавцы заносили в единую электронную базу, чтобы не допустить возможность покупок в разных местах более лимита. Затем ограничения были частично сняты: количество разрешенных для приобретения масок возросло до трех, а потом до пяти в неделю и купить стало можно в любой день.

Впрочем, в последнее время в Корее уже давно не наблюдается дефицит с масками. Местная промышленность, а также импортеры достаточно быстро смогли наладить поставки необходимых объемов данных средств медицинской защиты, был также создан значительный резерв на случай всплесков спроса. Маски можно было свободно купить и помимо установленного лимита, но за более высокую цену.

Власти РК все же предупредили, что оставляют за собой право снова ввести те или иные ограничения, если этого потребует ситуация.

В мире Восточная Азия Южная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

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