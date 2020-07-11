В Китае на заводе произошел взрыв

Взрыв произошел на заводе в китайской провинции Ляонин. Взрывной волной выбило стекла в соседних домах, сообщает китайское издание People's Daily.

"Масштаб ущерба в настоящее время неизвестен. Администрация уточняет наличие пострадавших", - пишет газета в Twitter.

Промышленные аварии часто происходят в Китае, где правила техники безопасности соблюдаются недостаточно. В марте прошлого года в результате взрыва на химическом заводе в Яньчэне, расположенном в 260 километрах к северу от Шанхая, погибли 78 человек. Были повреждены дома на многие километры вокруг. Этот завод неоднократно упоминался за нарушение природоохранных норм, отмечает информагентство AFP.