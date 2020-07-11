В НХЛ завили о возобновлении сезона с первого августа

НХЛ возобновит сезон первого августа, игры пройдут в двух канадских городах - Торонто и Эдмонтоне. Соответствующие соглашения уже достигнуты между игроками и лигой, говорится в распространенном представителями НХЛ релизе.

"Мы возобновим сезон 2019-2020 и, тем самым, приблизимся к награждению чемпионов Кубка Стэнли к началу октября", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Каждый из 24 клубов сможет привезти не более 52 человек, включая игроков и тренеров. Все они будут жить в безопасной зоне, их будут ежедневно проверять на коронавирус и замерять температуру. Кубок Стэнли разыграют в Эдмонтоне. Напомним, матчи НХЛ прервались 12 марта из-за вспышки COVID-19.