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11.07.2020 22:25
Рубрика: В мире

В Сирии 250 боевиков атаковали правительственные войска

Текст: Александр Степанов

В Сирии два отряда боевиков численностью до 250 человек атаковали позиции правительственных войск в провинции Идлиб.

В Совбезе ООН не поддержали предложенную Россией резолюцию по Сирии

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Щербицкий, нападение произошло 10 июля, террористы атаковали позиции сирийской армии в районе населенных пунктов Шамшуран - Кара-Джагес.

В ЦПВС подчеркнули, что сирийские вооруженные силы отбили атаку террористов.

"Нейтрализовано восемь боевиков. Потерь среди сирийских военнослужащих нет", - отметили в Центре.

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