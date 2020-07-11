В Сирии 250 боевиков атаковали правительственные войска

В Сирии два отряда боевиков численностью до 250 человек атаковали позиции правительственных войск в провинции Идлиб.

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Щербицкий, нападение произошло 10 июля, террористы атаковали позиции сирийской армии в районе населенных пунктов Шамшуран - Кара-Джагес.

В ЦПВС подчеркнули, что сирийские вооруженные силы отбили атаку террористов.

"Нейтрализовано восемь боевиков. Потерь среди сирийских военнослужащих нет", - отметили в Центре.