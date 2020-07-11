В США пандемия вызвала бум на покупки и аренду домов на колесах

В Соединенных Штатах пандемия коронавируса вызвала бум на покупку и аренду автофургонов (RV) и домов на колесах. Кроме того, на пару месяцев вперед оказались забронированы места в кемпингах и туристических приютах, расположенных в зеленых зонах. Как отмечает Guardian, американцы устали находиться в своих городских домах и стремятся вырвать на природу, тем более что проживание в автофургонах позволяет соблюдать правила социального дистанцирования. К слову, миллионы американцев постоянно проживают в домах на колесах.

Пандемия, которая продолжает бушевать по всей территории США, сделала многие традиционные летние поездки невозможными. Граждане Соединенных Штатов оказались лишены возможности отправиться на отдых за границу, посещать многолюдные курортные отели, совершить морские круизы. В этой связи, как отмечают эксперты, очевидный более низкий риск передачи коронавируса на открытом воздухе и вызвал большой спрос на дома на колесах и туристические кемпинги.

Службы бронирования кемпингов стали одними из самых востребованных организаций по мере открытия экономики в ряде американских штатов, причем некоторые из них оказались в среднем на 400 процентов более занятыми, чем в прошлом году. Бурный рост заявок в части аренды и продаж автофургонов наблюдается в США вот уже шестую неделю подряд. К слову, многие из автофургонов работают на солнечных батареях, оснащены Wi-Fi, стильным современным дизайном. Продажи RV в США возросли на 650 процентов по сравнению с прошлым годом, отмечает CNET. "Это больше, чем фургон. Это образ жизни. Это просто не типичные фургоны с устаревшей обивкой 80-х годов. Это роскошные фургоны, которые позволят вам свободно путешествовать, чтобы у вас остались воспоминания на всю жизнь", - заявил представитель одной из фирм, продающей ультрасовременные дома на колесах.

В среднем небольшой автофургон обойдется американцу в 650 долларов за недельную аренду, а роскошный дом на колесах, оснащенный кожаной обивкой, кухней, двумя кроватями и санузлом, примерно в две тысячи долларов в неделю, сообщает WKBW Buffalo, дочерний телеканал ABC.