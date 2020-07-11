В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях

На процессе в США россиянин Евгений Никулин признан виновным в киберпреступлениях. Ему грозит длительное тюремное заключение. Для вынесения приговора понадобилось менее одного дня, сообщает РИА Новости.

Вердикт зачитал судья Уильям Элсап. Российского гражданина признали виновным по всем девяти пунктам обвинения. Приговор огласят 29 сентября. 32-летнему Никулину вменяется в вину взлом платформ LinkedIn и Dropbox в 2012 году. Во время хакерских атак было украдено около 117 миллионов кодов для входа в систему. Считается, что это самая серьезная атака в США на информационные сети. Судебный процесс начался в начале марта, но был прерван из-за пандемии коронавируса, отмечает Bloomberg.

Напомним, полиция Чехии в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Американцы обвиняют россиянина в незаконном получении доступа к специализированным сайтам с целью мошенничества. В марте 2018 года чешская сторона выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.