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11.07.2020 10:05
Рубрика: В мире

В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях

Текст: Александр Саможнев

На процессе в США россиянин Евгений Никулин признан виновным в киберпреступлениях. Ему грозит длительное тюремное заключение. Для вынесения приговора понадобилось менее одного дня, сообщает РИА Новости.

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Вердикт зачитал судья Уильям Элсап. Российского гражданина признали виновным по всем девяти пунктам обвинения. Приговор огласят 29 сентября. 32-летнему Никулину вменяется в вину взлом платформ LinkedIn и Dropbox в 2012 году. Во время хакерских атак было украдено около 117 миллионов кодов для входа в систему. Считается, что это самая серьезная атака в США на информационные сети. Судебный процесс начался в начале марта, но был прерван из-за пандемии коронавируса, отмечает Bloomberg.

Напомним, полиция Чехии в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Американцы обвиняют россиянина в незаконном получении доступа к специализированным сайтам с целью мошенничества. В марте 2018 года чешская сторона выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.

В мире США Хакерские атаки

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