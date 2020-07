В США установлен новый антирекорд для случаев заражения COVID-19

В Соединенных Штатах в пятницу был установлен новый антирекорд по числу случаев заражения COVID-19. Третий день подряд он сохраняется на уровне более 65 тысяч, а 10 июля было зафиксировано почти 69 тысяч новых случаев заболевания, согласно данным подсчета агентства Reuters, которое опирается на правительственные источники.

Рост числа заболеваний в пятницу отмечен в 44 из 50 штатов, при этом наиболее угрожающей новая волна пандемии выглядит во Флориде, где в субботу для посещений открывается тематический парк Walt Disney в Орландо, а также в Техасе и Аризоне. В общей сложности девять американских штатов США - Аляска, Джорджия, Айдахо, Айова, Луизиана, Монтана, Огайо, Юта и Висконсин - также достигли рекордов по однодневным инфекциям.

Губернатор Техаса, республиканец и соратник Трампа Грег Эбботт предупредил в пятницу, что ему, возможно, придется ввести новые ограничительные меры, если штат не сможет остановить свои рекордные показатели заражения и госпитализации с помощью масок и социального дистанцирования. "Если мы не примем эту практику, это может привести к закрытию бизнеса", - заявил губернатор-республиканец в интервью местному телеканалу KLBK-TV в Лаббоке, добавив, что "это последнее, что он хотел бы сделать".

В пятницу власти Калифорнии объявили, что штат досрочно освободит до восьми тысяч заключенных из тюрем, чтобы замедлить распространение COVID-19 в исправительных учреждениях. В государственной тюрьме Сан-Квентин, расположенной за пределами Сан-Франциско, у половины из примерно 3300 заключенных был зафиксирован положительный тест на вирус.

На этом тревожном фоне The Walt Disney Co сообщила о том, что ее тематический парк в Орландо откроется в субботу для ограниченного числа гостей, которые вместе с сотрудниками должны будут носить маски и проходить температурные проверки. Парк также отменил парады, фейерверки и мероприятия, которые обычно собирают толпы посетителей. В начале этой недели главный врач Disney заявила о том, что, по ее мнению, строгое соблюдение правил, введенных на период пандемии, позволят гостям безопасно посещать парк. Однако около 19 тысяч человек, в том числе некоторые работники тематического парка, подписали петицию, в которой просили Disney отложить его открытие. В июне в Орландо открылись другие тематические парки, в том числе кинопарк Universal Studios Orlando корпорации Comcast и морской парк SeaWorld компании SeaWorld Entertainment Inc.

Флорида остается самой горячей точкой распространения вируса в стране и входит в число штатов, где число смертей неуклонно растет. 92 смертельных исхода было зафиксировано в пятницу. Кроме того, 10 июля было зарегистрировано 11 433 новых случая заболевания коронавирусом и почти семь тысяч случаев госпитализации. Более четырех десятков больниц во Флориде сообщили, что их отделения интенсивной терапии переполнены. В пятницу губернатор Флориды Рон ДеСантис, республиканец, заявил, что штат получит от правительства США более 17 тысяч флаконов с антивирусным препаратом ремдесивир, выразив надежду, что это лекарство поможет улучшить результаты лечения пациентов.

Дональд Трамп, тем временем, в пятницу отправился во Флориду на мероприятие в Южном командовании вооруженных сил США и сбор средств для своей избирательной кампании. Глава Белого дома вступил в острую дискуссию с государственными и местными чиновниками и профсоюзами учителей по поводу открытия школ осенью и заявил, что министерство финансов пересмотрит статус безналоговых учреждений и проверит финансирование тех школ, которые изъявят желание остаться закрытыми. Трамп ранее пообещал сократить федеральное финансирование школ и исключить иностранных студентов, посещающих университеты в Соединенных Штатах, если эти заведения не обеспечат индивидуальные занятия. Большинство средств на нужды образования в данные учреждения поступает из государственной и местной казны.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, который опирается на официальные правительственные данные и ведет статистику заболевания в режиме онлайн, по состоянию на 15.00 мск в субботу в США зарегистрировано 134 097 смертельных исходов и 3 184 722 случаев заражения коронавирусом. В мире заразилось 12 520 431 человек, погибли 560 830 инфицированных.