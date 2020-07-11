Ван И выдвинул предложения по нормализации отношений между Китаем и США

В четверг член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И выдвинул три предложения по нормализации китайско-американских отношений, выступая с обращением к участникам Китайско-американского форума мозговых центров и СМИ, прошедшего в видеоформате.

"Во-первых, надо активизировать и открывать все каналы диалога", - цитирует Ван И информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Только прямое и открытое общение может развеять ложь, лишь диалог может предотвратить недоразумения, сказал Ван И, подтвердив, что дверь Китая к диалогам различного рода остается открытой. Как только США будут готовы, Китай может восстановить и возобновить механизмы диалога на всех уровнях и во всех областях. Все вопросы можно вынести на обсуждение, заявил Ван И, добавив, что все разногласия могут быть урегулированы путем диалога.

В то же время, пока США не вводят ограничений, Китай также готов содействовать обменам и взаимодействию между ведомствами, регионами и сферами, чтобы дать возможность народам двух стран лучше узнать и понять друг друга, сказал Ван И.

"Во-вторых, надо пересмотреть и определить списки взаимодействия", - сказал Ван И. Учитывая взаимосвязанность и сложность вопросов, обеим сторонам полезно собраться вместе и обсудить их, а также составить списки областей сотрудничества, диалогов и вопросов, требующих надлежащего решения, сказал Ван И.

"В-третьих, необходимо сосредоточить внимание и расширить сотрудничество в борьбе с эпидемией COVID-19", - сказал Ван И. Отметив, что перед лицом эпидемии сотрудничество должно быть приоритетом первого порядка, Ван И сказал, что Китай готов поделиться с США информацией о профилактике и контроле COVID-19, а также своим опытом реагирования на эпидемию. "Мы также готовы к более тесным обменам с США по вопросам диагностики и терапии, разработки вакцин и восстановления экономики", - сказал Ван И.

США, со своей стороны, должны немедленно прекратить акты политизации и стигматизации, сказал Ван И, добавив, что США должны работать вместе с Китаем, чтобы содействовать глобальному сотрудничеству и спасти больше жизней, а также взять на себя международную ответственность в качестве мировой державы. По словам Ван И, китайско-американские отношения сталкиваются с самыми серьезными вызовами с момента установления дипломатических связей между двумя государствами. Некоторые люди в США прибегают ко всем возможным способам изобразить Китай как противника и даже врага, исходя из идеологических предрассудков, добавил он.

Китай и США не должны пытаться изменить друг друга. Вместо этого они должны работать вместе, чтобы найти пути к мирному сосуществованию различных строев и цивилизаций, заявил он. "Китай не копирует модели других стран, а также не навязывает свою модель другим странам", - заявил Ван И.

Ван И также подчеркнул, что Китай не намерен бросать вызов США или заменить их в геополитическом плане, а также не намерен вступить со Штатами во всестороннюю конфронтацию. Китай поддерживает довольно стабильную и последовательную политику в отношении США и готов развивать двусторонние отношения с доброй волей и искренностью. Однако, чтобы достичь этой цели, обе стороны должны идти навстречу друг другу, уважать международное право и международные правила, а также вести диалог и консультации на равноправной основе, заявил он.

"Китай имеет полное право отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы развития, защищать результаты, которых китайский народ добился путем своей упорной борьбы, и пресекать любые издевательства и несправедливость", - констатировал Ван И.

Говоря о десятилетиях, прошедших с момента установления двусторонних дипломатических отношений, Ван И отметил, что Китай и США наилучшим образом использовали свою взаимодополняемость, а их интересы стали интегрированными в высокой степени. Обе стороны должны открывать новые перспективы, опираясь на достигнутые успехи, идти в ногу со временем и оставаться приверженными диалогу и сотрудничеству, добавил он.