Вашингтон отсрочит на полгода введение пошлин на французские товары

Администрация Трампа объявила о дополнительных пошлинах в 25% на французскую косметику, сумки и другой импорт на сумму 1,3 миллиарда долларов США в ответ на налог на американские цифровые услуги во Франции. При этом стало известно что Вашингтон воздержится от реализации этого шага на срок до 180 дней.

Офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера заявил, что отсрочка введения тарифов даст дополнительное время для решения этой проблемы, в том числе посредством дискуссий в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Париж также выразил согласие отложить введение своего трехпроцентного налога на цифровые услуги, отмечает Reuters. Ранее переговоры представителей двух стран при посредничестве ОЭСР, направленные на разработку многостороннего решения для налогообложения цифровых услуг, не дали никаких результатов, а их дальнейшее проведение осложнилось пандемией коронавируса.

Действия Белого дома последовали вслед за окончанием расследования по так называемому разделу 301 в США, по итогам которого был сделан вывод о том, что французская налоговая политика направлена против американских технологических компаний, таких как Google, Facebook и Apple Inc. Франция и другие страны, отмечают эксперты, рассматривают налоги на цифровые услуги как способ увеличения доходов от локальных операций крупных технологических компаний США, которые, по мнению французских официальных лиц, получают огромную прибыль на местных рынках, делая при этом лишь ограниченные взносы в государственную казну.

Соединенные Штаты инициировали аналогичные расследования относительно введения налогов на цифровые услуги, которые были приняты или рассматриваются десятью другими странами, включая Великобританию, Индию и Турцию. В июне министр финансов США Стивен Мнучин застал врасплох европейские страны, когда предложил приостановить переговоры в ОЭСР, учитывая отсутствие прогресса в этой области. Представитель Европейского союза ранее заявил агентству, что Брюссель может предложить собственное решение, если переговоры не приведут к достижению соглашения. Он призвал Вашингтон возобновить переговоры.