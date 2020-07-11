Новости

В игре Far Cry 6 появится звезда сериала "Во все тяжкие" 18:58
Режиссер "Молодого папы" снимет фильм про Марадону для Netflix 18:46
Режиссер нового "Бэтмена" снимет сериал о полиции Готэм-Сити 18:31
Видео: Артур Пирожков отметил конец самоизоляции танцами 18:21
Премьеру "Охотника на монстров" с Миллой Йовович отложили 18:08

Видео: Анита Цой победила коронавирус

Новости
    11.07.2020, 17:37
Текст:   Олег Усков
Фото: Пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций/ РИА Новости Фото: Пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций/ РИА Новости

49-летняя российская певица и телеведущая поборола - при помощи специалистов - коронавирусную инфекцию. О чем сегодня рассказа в Instagram.

Напомним: о том, что Цой попала в больницу с COVID-19, стало известно в конце прошлого месяца.

"Мой мазочек на ковид оказался отрицательным. Я теперь не заразная и могу скоро поехать домой", - с энтузиазмом рапортует артистка в размещенном в соцсети ролике, прогнозируя, что выписаться может уже в понедельник.

Подписчики певицу охотно с этим поздравляют.

Ранее сообщалось, что Цой пострадала на фестивале "Жара" в Баку.

Новости

Стала известна сумма иска потерпевших к Михаилу Ефремову 17:49
У фильма "Бэтмен навсегда" есть "более мрачная" версия 10.07.2020
Вышел трейлер комедии про русского деда в Таиланде "Хэппи-энд" 10.07.2020
Вышел трейлер триллера Невского с дочерью Ван Дамма "Темные мечты" 10.07.2020
⧣ видео
Фото: youtube.com/ Время и Стекло
Последний танец: вышел клип на прощальную песню группы "Время и Стекло" 10.07.2020
Маркони отказался от слов о "фейковом" разводе Харламова и Асмус 10.07.2020
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз 09.07.2020
⧣ Россия
Фото: instagram.com/ _paulina_andreeva_
Фото: Паулина Андреева в образе последней любви Виктора Цоя 10.07.2020
25-летняя Арзамасова прокомментировала свой роман с 46-летним Авербухом 10.07.2020
Китай купил российских "Фиксиков" 09.07.2020
⧣ музыка
Фото: kinopoisk.ru
Джаред Лето сыграет в "Троне 3" под музыку Daft Punk 09.07.2020
Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в Минске с интоксикацией 08.07.2020
Умер актер и звезда кантри Чарли Дэниелс 07.07.2020