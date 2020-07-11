Видео: Анита Цой победила коронавирус

49-летняя российская певица и телеведущая поборола - при помощи специалистов - коронавирусную инфекцию. О чем сегодня рассказа в Instagram.

Напомним: о том, что Цой попала в больницу с COVID-19, стало известно в конце прошлого месяца.

"Мой мазочек на ковид оказался отрицательным. Я теперь не заразная и могу скоро поехать домой", - с энтузиазмом рапортует артистка в размещенном в соцсети ролике, прогнозируя, что выписаться может уже в понедельник.

Подписчики певицу охотно с этим поздравляют.

Ранее сообщалось, что Цой пострадала на фестивале "Жара" в Баку.