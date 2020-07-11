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Видео: Артур Пирожков отметил конец самоизоляции танцами

Новости
    11.07.2020, 18:21
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Александр Ревва Фото: youtube.com/ Александр Ревва
Фото: youtube.com/ Александр Ревва

Выпущенный в июне новый сингл Артура Пирожкова "Перетанцуй меня" обзавелся видеоклипом.

Фото: Пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций/ РИА Новости
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Ролик размещен на официальном YouTube-аккаунте артиста Александра Реввы, альтер-эго которого гражданин Пирожков является, и уже активно начал мотать счетчик просмотров.

"Перетанцуй меня" - новый хит Артура Пирожкова, который разбудит в тебе Артура Пирожкова", - угрожает подпись к ролику. Призвав: "Перетанцуй себя, семью и друзей". Ведь "только танцуя, мы вырвемся на волю!"

В видео все скачут из окон (не пытайтесь повторить!), предпринимают хаотичные танцевальные па и срывают маски, в то время как Ревва зловеще показывает пальцами Ктулху.

Параллельно все сопровождается флэшмобом, запущенным Пирожковым в соцсетях.

Продюсер предприятия - Ревва, музыкальный продюсер, автор слов и музыки - Денис Ковальский.

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