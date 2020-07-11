Видео: Артур Пирожков отметил конец самоизоляции танцами

Выпущенный в июне новый сингл Артура Пирожкова "Перетанцуй меня" обзавелся видеоклипом.

Ролик размещен на официальном YouTube-аккаунте артиста Александра Реввы, альтер-эго которого гражданин Пирожков является, и уже активно начал мотать счетчик просмотров.

"Перетанцуй меня" - новый хит Артура Пирожкова, который разбудит в тебе Артура Пирожкова", - угрожает подпись к ролику. Призвав: "Перетанцуй себя, семью и друзей". Ведь "только танцуя, мы вырвемся на волю!"

В видео все скачут из окон (не пытайтесь повторить!), предпринимают хаотичные танцевальные па и срывают маски, в то время как Ревва зловеще показывает пальцами Ктулху.

Параллельно все сопровождается флэшмобом, запущенным Пирожковым в соцсетях.

Продюсер предприятия - Ревва, музыкальный продюсер, автор слов и музыки - Денис Ковальский.