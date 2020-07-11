Виктор Майгуров стал новым президентом Союза биатлонистов России

Новым президентом Союза биатлонистов России (СБР) избран Виктор Майгуров. Выборы главы федерации состоялись сегодня на внеочередной конференции организации в Химках.

Майгуров получил голоса всех 45 делегатов. Он был единственным претендентом на эту должность. Владимир Драчев, возглавлявший СБР с 2018 года, за день до выборов добровольно сложил полномочия.

Майгуров будет президентом СБР как минимум до окончания олимпийского сезона. После Игр в Пекине в 2022 году должна будет состояться очередная конференция организации.

К слову, Майгуров при Драчеве был членом правления Союза биатлонистов России и отвечал за взаимодействие с международной федерацией. Также он занимал пост вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU).