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11.07.2020 05:35
Рубрика: Общество

Врач назвал простой способ восстановить легкие после коронавируса

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как известно, в результате COVID-19 у переболевших больше всего ослаблены легкие. О том, как восстановить их нормальное функционирование, рассказал заведующий кафедрой факультетской терапии и профболезней Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова, профессор РАН, врач-пульмонолог Кирилл Зыков.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Во-первых, следует завязать с курением, электронными сигаретами, вейпами, кальянами. Все это мешает быстрому восстановлению после болезни, где чаще всего основной "удар" приходится на легкие.

Во-вторых, в данной ситуации будут особенно эффективны аэробные нагрузки. Практиковать их нужно минимум три раза в неделю, затрачивая на тренировку не меньше 30 минут. Важно не переусердствовать и заниматься на протяжении не менее восьми недель. Занятия должны сочетать выраженную нагрузку с менее активными упражнениями, передает kp.ru.

В плане питания важно соблюдать баланс белка, клетчатки и богатых антиоксидантами овощей и фруктов.

Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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