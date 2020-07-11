Врач назвал простой способ восстановить легкие после коронавируса

Как известно, в результате COVID-19 у переболевших больше всего ослаблены легкие. О том, как восстановить их нормальное функционирование, рассказал заведующий кафедрой факультетской терапии и профболезней Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова, профессор РАН, врач-пульмонолог Кирилл Зыков.

Во-первых, следует завязать с курением, электронными сигаретами, вейпами, кальянами. Все это мешает быстрому восстановлению после болезни, где чаще всего основной "удар" приходится на легкие.

Во-вторых, в данной ситуации будут особенно эффективны аэробные нагрузки. Практиковать их нужно минимум три раза в неделю, затрачивая на тренировку не меньше 30 минут. Важно не переусердствовать и заниматься на протяжении не менее восьми недель. Занятия должны сочетать выраженную нагрузку с менее активными упражнениями, передает kp.ru.

В плане питания важно соблюдать баланс белка, клетчатки и богатых антиоксидантами овощей и фруктов.