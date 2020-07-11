За сутки в России подтверждено 6611 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 26,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 678
- 2. Санкт-Петербург 296
- 3. Свердловская область 280
- 4. Ханты-Мансийский АО 268
- 5. Алтайский край 228
- 6. Нижегородская область 223
- 7. Иркутская область 206
- 8. Ямало-Ненецкий АО 195
- 9. Московская область 188
- 10. Мурманская область 181
- 11. Красноярский край 134
- 12. Челябинская область 129
- 13. Воронежская область 123
- 14. Архангельская область 114
- 15. Новосибирская область 110
- 16. Ульяновская область 108
- 17. Хабаровский край 103
- 18. Оренбургская область 98
- 19. Ростовская область 95
- 20. Омская область 94
- 21. Волгоградская область 92
- 22. Саратовская область 91
- 23. Самарская область 83
- 24. Тюменская область 82
- 25. Ставропольский край 79
- 26. Кемеровская область 74
- 27. Республика Коми 72
- 28. Томская область 69
- 29. Сахалинская область 67
- 30. Ивановская область 65
- 31. Краснодарский край 65
- 32. Тульская область 63
- 33. Курганская область 63
- 34. Пермский край 60
- 35. Кировская область 58
- 36. Чувашская Республика 57
- 37. Приморский край 51
- 38. Калужская область 50
- 39. Республика Башкортостан 49
- 40. Удмуртская Республика 49
- 41. Республика Хакасия 49
- 42. Республика Дагестан 48
- 43. Белгородская область 47
- 44. Ленинградская область 47
- 45. Республика Саха (Якутия) 47
- 46. Брянская область 46
- 47. Владимирская область 45
- 48. Орловская область 44
- 49. Кабардино-Балкарская Республика 43
- 50. Республика Бурятия 43
- 51. Республика Алтай 43
- 52. Смоленская область 42
- 53. Тамбовская область 42
- 54. Новгородская область 41
- 55. Курская область 40
- 56. Ярославская область 40
- 57. Республика Тыва 40
- 58. Забайкальский край 40
- 59. Вологодская область 38
- 60. Амурская область 38
- 61. Республика Мордовия 37
- 62. Рязанская область 36
- 63. Пензенская область 36
- 64. Камчатский край 36
- 65. Республика Татарстан 35
- 66. Республика Калмыкия 34
- 67. Липецкая область 33
- 68. Тверская область 32
- 69. Астраханская область 31
- 70. Карачаево-Черкесская Республика 29
- 71. Республика Карелия 28
- 72. Республика Ингушетия 27
- 73. Республика Марий Эл 27
- 74. Псковская область 26
- 75. Республика Адыгея 19
- 76. Республика Крым 16
- 77. Республика Северная Осетия 15
- 78. Калининградская область 14
- 79. Магаданская область 13
- 80. Костромская область 11
- 81. г. Севастополь 9
- 82. Чеченская Республика 7
- 83. Еврейская АО 7
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 720 547 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. г. Москва, Московская область 0,3%
- 3. Республика Северная Осетия, Чеченская Республика 0,4%
- 4. Калининградская область 0,5%
- 5. Рязанская область, Пензенская область, Костромская область, Республика Дагестан 0,6%
За последние сутки подтверждено 188 летальных случаев:
- Владимирская область 2
- Воронежская область 4
- Ивановская область 2
- Калужская область 1
- Костромская область 1
- Московская область 4
- Тверская область 3
- Тульская область 5
- Москва 29
- Архангельская область 10
- Ленинградская область 1
- Мурманская область 2
- Новгородская область 7
- Санкт-Петербург 42
- Краснодарский край 2
- Ростовская область 5
- Республика Дагестан 3
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 2
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 4
- Кировская область 1
- Нижегородская область 6
- Оренбургская область 1
- Пензенская область 3
- Самарская область 2
- Свердловская область 2
- Тюменская область 1
- Ханты-Мансийский АО 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Республика Тыва 1
- Алтайский край 1
- Красноярский край 13
- Иркутская область 7
- Кемеровская область 1
- Новосибирская область 4
- Томская область 1
- Республика Бурятия 1
- Приморский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период пандемии по России умерло 11 205 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 378 человек:
- Белгородская область 84
- Брянская область 72
- Владимирская область 135
- Воронежская область 345
- Ивановская область 86
- Калужская область 147
- Костромская область 21
- Курская область 66
- Липецкая область 34
- Московская область 326
- Орловская область 40
- Рязанская область 135
- Смоленская область 58
- Тамбовская область 77
- Тверская область 64
- Тульская область 41
- Ярославская область 99
- Москва 1002
- Республика Карелия 36
- Республика Коми 60
- Архангельская область 497
- Вологодская область 30
- Калининградская область 24
- Ленинградская область 10
- Мурманская область 59
- Новгородская область 239
- Псковская область 76
- Санкт-Петербург 181
- Республика Адыгея 30
- Республика Калмыкия 10
- Республика Крым 9
- Краснодарский край 94
- Астраханская область 41
- Волгоградская область 136
- Ростовская область 194
- Севастополь 9
- Республика Дагестан 99
- Республика Ингушетия 9
- Кабардино-Балкарская Республика 93
- Карачаево-Черкесская Республика 78
- Республика Северная Осетия - Алания 23
- Чеченская Республика 2
- Ставропольский край 188
- Республика Башкортостан 43
- Республика Марий Эл 8
- Республика Мордовия 48
- Республика Татарстан 79
- Удмуртская Республика 29
- Республика Чувашия 27
- Пермский край 16
- Кировская область 63
- Нижегородская область 353
- Оренбургская область 91
- Пензенская область 17
- Самарская область 58
- Саратовская область 104
- Ульяновская область 127
- Курганская область 9
- Свердловская область 306
- Тюменская область 58
- Ханты-Мансийский АО 273
- Ямало-Ненецкий автономный округ 38
- Челябинская область 130
- Республика Алтай 19
- Республика Тыва 5
- Республика Хакасия 59
- Алтайский край 109
- Красноярский край 210
- Иркутская область 206
- Кемеровская область 45
- Новосибирская область 214
- Омская область 45
- Томская область 28
- Республика Бурятия 48
- Республика Саха (Якутия) 70
- Забайкальский край 61
- Камчатский край 20
- Приморский край 139
- Амурская область 28
- Магаданская область 10
- Хабаровский край 66
- Сахалинская область 38
- Еврейская автономная область 22
За весь период выписано из стационаров России - 497 446 выздоровевших.