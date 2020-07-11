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11.07.2020 10:35
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 6611 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 6611 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 26,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 678
  • 2. Санкт-Петербург 296
  • 3. Свердловская область 280
  • 4. Ханты-Мансийский АО 268
  • 5. Алтайский край 228
  • 6. Нижегородская область 223
  • 7. Иркутская область 206
  • 8. Ямало-Ненецкий АО 195
  • 9. Московская область 188
  • 10. Мурманская область 181
  • 11. Красноярский край 134
  • 12. Челябинская область 129
  • 13. Воронежская область 123
  • 14. Архангельская область 114
  • 15. Новосибирская область 110
  • 16. Ульяновская область 108
  • 17. Хабаровский край 103
  • 18. Оренбургская область 98
  • 19. Ростовская область 95
  • 20. Омская область 94
  • 21. Волгоградская область 92
  • 22. Саратовская область 91
  • 23. Самарская область 83
  • 24. Тюменская область 82
  • 25. Ставропольский край 79
  • 26. Кемеровская область 74
  • 27. Республика Коми 72
  • 28. Томская область 69
  • 29. Сахалинская область 67
  • 30. Ивановская область 65
  • 31. Краснодарский край 65
  • 32. Тульская область 63
  • 33. Курганская область 63
  • 34. Пермский край 60
  • 35. Кировская область 58
  • 36. Чувашская Республика 57
  • 37. Приморский край 51
  • 38. Калужская область 50
  • 39. Республика Башкортостан 49
  • 40. Удмуртская Республика 49
  • 41. Республика Хакасия 49
  • 42. Республика Дагестан 48
  • 43. Белгородская область 47
  • 44. Ленинградская область 47
  • 45. Республика Саха (Якутия) 47
  • 46. Брянская область 46
  • 47. Владимирская область 45
  • 48. Орловская область 44
  • 49. Кабардино-Балкарская Республика 43
  • 50. Республика Бурятия 43
  • 51. Республика Алтай 43
  • 52. Смоленская область 42
  • 53. Тамбовская область 42
  • 54. Новгородская область 41
  • 55. Курская область 40
  • 56. Ярославская область 40
  • 57. Республика Тыва 40
  • 58. Забайкальский край 40
  • 59. Вологодская область 38
  • 60. Амурская область 38
  • 61. Республика Мордовия 37
  • 62. Рязанская область 36
  • 63. Пензенская область 36
  • 64. Камчатский край 36
  • 65. Республика Татарстан 35
  • 66. Республика Калмыкия 34
  • 67. Липецкая область 33
  • 68. Тверская область 32
  • 69. Астраханская область 31
  • 70. Карачаево-Черкесская Республика 29
  • 71. Республика Карелия 28
  • 72. Республика Ингушетия 27
  • 73. Республика Марий Эл 27
  • 74. Псковская область 26
  • 75. Республика Адыгея 19
  • 76. Республика Крым 16
  • 77. Республика Северная Осетия 15
  • 78. Калининградская область 14
  • 79. Магаданская область 13
  • 80. Костромская область 11
  • 81. г. Севастополь 9
  • 82. Чеченская Республика 7
  • 83. Еврейская АО 7

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 720 547 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. г. Москва, Московская область 0,3%
  • 3. Республика Северная Осетия, Чеченская Республика 0,4%
  • 4. Калининградская область 0,5%
  • 5. Рязанская область, Пензенская область, Костромская область, Республика Дагестан 0,6%
За последние сутки подтверждено 188 летальных случаев:
  • Владимирская область 2
  • Воронежская область 4
  • Ивановская область 2
  • Калужская область 1
  • Костромская область 1
  • Московская область 4
  • Тверская область 3
  • Тульская область 5
  • Москва 29
  • Архангельская область 10
  • Ленинградская область 1
  • Мурманская область 2
  • Новгородская область 7
  • Санкт-Петербург 42
  • Краснодарский край 2
  • Ростовская область 5
  • Республика Дагестан 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Ставропольский край 2
  • Республика Чувашия 3
  • Пермский край 4
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 6
  • Оренбургская область 1
  • Пензенская область 3
  • Самарская область 2
  • Свердловская область 2
  • Тюменская область 1
  • Ханты-Мансийский АО 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Республика Тыва 1
  • Алтайский край 1
  • Красноярский край 13
  • Иркутская область 7
  • Кемеровская область 1
  • Новосибирская область 4
  • Томская область 1
  • Республика Бурятия 1
  • Приморский край 1
  • Хабаровский край 1

За весь период пандемии по России умерло 11 205 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 378 человек:
  • Белгородская область 84
  • Брянская область 72
  • Владимирская область 135
  • Воронежская область 345
  • Ивановская область 86
  • Калужская область 147
  • Костромская область 21
  • Курская область 66
  • Липецкая область 34
  • Московская область 326
  • Орловская область 40
  • Рязанская область 135
  • Смоленская область 58
  • Тамбовская область 77
  • Тверская область 64
  • Тульская область 41
  • Ярославская область 99
  • Москва 1002
  • Республика Карелия 36
  • Республика Коми 60
  • Архангельская область 497
  • Вологодская область 30
  • Калининградская область 24
  • Ленинградская область 10
  • Мурманская область 59
  • Новгородская область 239
  • Псковская область 76
  • Санкт-Петербург 181
  • Республика Адыгея 30
  • Республика Калмыкия 10
  • Республика Крым 9
  • Краснодарский край 94
  • Астраханская область 41
  • Волгоградская область 136
  • Ростовская область 194
  • Севастополь 9
  • Республика Дагестан 99
  • Республика Ингушетия 9
  • Кабардино-Балкарская Республика 93
  • Карачаево-Черкесская Республика 78
  • Республика Северная Осетия - Алания 23
  • Чеченская Республика 2
  • Ставропольский край 188
  • Республика Башкортостан 43
  • Республика Марий Эл 8
  • Республика Мордовия 48
  • Республика Татарстан 79
  • Удмуртская Республика 29
  • Республика Чувашия 27
  • Пермский край 16
  • Кировская область 63
  • Нижегородская область 353
  • Оренбургская область 91
  • Пензенская область 17
  • Самарская область 58
  • Саратовская область 104
  • Ульяновская область 127
  • Курганская область 9
  • Свердловская область 306
  • Тюменская область 58
  • Ханты-Мансийский АО 273
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 38
  • Челябинская область 130
  • Республика Алтай 19
  • Республика Тыва 5
  • Республика Хакасия 59
  • Алтайский край 109
  • Красноярский край 210
  • Иркутская область 206
  • Кемеровская область 45
  • Новосибирская область 214
  • Омская область 45
  • Томская область 28
  • Республика Бурятия 48
  • Республика Саха (Якутия) 70
  • Забайкальский край 61
  • Камчатский край 20
  • Приморский край 139
  • Амурская область 28
  • Магаданская область 10
  • Хабаровский край 66
  • Сахалинская область 38
  • Еврейская автономная область 22

За весь период выписано из стационаров России - 497 446 выздоровевших.

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