За сутки в России подтверждено 6611 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 26,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 678

2. Санкт-Петербург 296

3. Свердловская область 280

4. Ханты-Мансийский АО 268

5. Алтайский край 228

6. Нижегородская область 223

7. Иркутская область 206

8. Ямало-Ненецкий АО 195

9. Московская область 188

10. Мурманская область 181

11. Красноярский край 134

12. Челябинская область 129

13. Воронежская область 123

14. Архангельская область 114

15. Новосибирская область 110

16. Ульяновская область 108

17. Хабаровский край 103

18. Оренбургская область 98

19. Ростовская область 95

20. Омская область 94

21. Волгоградская область 92

22. Саратовская область 91

23. Самарская область 83

24. Тюменская область 82

25. Ставропольский край 79

26. Кемеровская область 74

27. Республика Коми 72

28. Томская область 69

29. Сахалинская область 67

30. Ивановская область 65

31. Краснодарский край 65

32. Тульская область 63

33. Курганская область 63

34. Пермский край 60

35. Кировская область 58

36. Чувашская Республика 57

37. Приморский край 51

38. Калужская область 50

39. Республика Башкортостан 49

40. Удмуртская Республика 49

41. Республика Хакасия 49

42. Республика Дагестан 48

43. Белгородская область 47

44. Ленинградская область 47

45. Республика Саха (Якутия) 47

46. Брянская область 46

47. Владимирская область 45

48. Орловская область 44

49. Кабардино-Балкарская Республика 43

50. Республика Бурятия 43

51. Республика Алтай 43

52. Смоленская область 42

53. Тамбовская область 42

54. Новгородская область 41

55. Курская область 40

56. Ярославская область 40

57. Республика Тыва 40

58. Забайкальский край 40

59. Вологодская область 38

60. Амурская область 38

61. Республика Мордовия 37

62. Рязанская область 36

63. Пензенская область 36

64. Камчатский край 36

65. Республика Татарстан 35

66. Республика Калмыкия 34

67. Липецкая область 33

68. Тверская область 32

69. Астраханская область 31

70. Карачаево-Черкесская Республика 29

71. Республика Карелия 28

72. Республика Ингушетия 27

73. Республика Марий Эл 27

74. Псковская область 26

75. Республика Адыгея 19

76. Республика Крым 16

77. Республика Северная Осетия 15

78. Калининградская область 14

79. Магаданская область 13

80. Костромская область 11

81. г. Севастополь 9

82. Чеченская Республика 7

83. Еврейская АО 7 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 720 547 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. г. Москва, Московская область 0,3%

3. Республика Северная Осетия, Чеченская Республика 0,4%

4. Калининградская область 0,5%

5. Рязанская область, Пензенская область, Костромская область, Республика Дагестан 0,6% За последние сутки подтверждено 188 летальных случаев: Владимирская область 2

Воронежская область 4

Ивановская область 2

Калужская область 1

Костромская область 1

Московская область 4

Тверская область 3

Тульская область 5

Москва 29

Архангельская область 10

Ленинградская область 1

Мурманская область 2

Новгородская область 7

Санкт-Петербург 42

Краснодарский край 2

Ростовская область 5

Республика Дагестан 3

Кабардино-Балкарская Республика 1

Ставропольский край 2

Республика Чувашия 3

Пермский край 4

Кировская область 1

Нижегородская область 6

Оренбургская область 1

Пензенская область 3

Самарская область 2

Свердловская область 2

Тюменская область 1

Ханты-Мансийский АО 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Республика Тыва 1

Алтайский край 1

Красноярский край 13

Иркутская область 7

Кемеровская область 1

Новосибирская область 4

Томская область 1

Республика Бурятия 1

Приморский край 1

Хабаровский край 1 За весь период пандемии по России умерло 11 205 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 378 человек: Белгородская область 84

Брянская область 72

Владимирская область 135

Воронежская область 345

Ивановская область 86

Калужская область 147

Костромская область 21

Курская область 66

Липецкая область 34

Московская область 326

Орловская область 40

Рязанская область 135

Смоленская область 58

Тамбовская область 77

Тверская область 64

Тульская область 41

Ярославская область 99

Москва 1002

Республика Карелия 36

Республика Коми 60

Архангельская область 497

Вологодская область 30

Калининградская область 24

Ленинградская область 10

Мурманская область 59

Новгородская область 239

Псковская область 76

Санкт-Петербург 181

Республика Адыгея 30

Республика Калмыкия 10

Республика Крым 9

Краснодарский край 94

Астраханская область 41

Волгоградская область 136

Ростовская область 194

Севастополь 9

Республика Дагестан 99

Республика Ингушетия 9

Кабардино-Балкарская Республика 93

Карачаево-Черкесская Республика 78

Республика Северная Осетия - Алания 23

Чеченская Республика 2

Ставропольский край 188

Республика Башкортостан 43

Республика Марий Эл 8

Республика Мордовия 48

Республика Татарстан 79

Удмуртская Республика 29

Республика Чувашия 27

Пермский край 16

Кировская область 63

Нижегородская область 353

Оренбургская область 91

Пензенская область 17

Самарская область 58

Саратовская область 104

Ульяновская область 127

Курганская область 9

Свердловская область 306

Тюменская область 58

Ханты-Мансийский АО 273

Ямало-Ненецкий автономный округ 38

Челябинская область 130

Республика Алтай 19

Республика Тыва 5

Республика Хакасия 59

Алтайский край 109

Красноярский край 210

Иркутская область 206

Кемеровская область 45

Новосибирская область 214

Омская область 45

Томская область 28

Республика Бурятия 48

Республика Саха (Якутия) 70

Забайкальский край 61

Камчатский край 20

Приморский край 139

Амурская область 28

Магаданская область 10

Хабаровский край 66

Сахалинская область 38

Еврейская автономная область 22 За весь период выписано из стационаров России - 497 446 выздоровевших.