Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем выставочного турнира Thiem's 7 в австрийском Кицбюэле.

В финале Рублев не постеснялся обыграть местного фаворита и третью ракетку мира, да к тому же организатора соревнований Доминика Тима со счетом 6:2, 5:7, 10:8.

- Потрясающая неделя и замечательные ощущения от возможности снова играть в теннис, - написал Рублев на своей странице в "Инстаграме".

Андрей показывает неплохую форму на выставочных турнирах, заменяющих официальные старты во время паузы в сезоне. Три недели назад россиянин должен был побороться с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале Adria Tour в хорватском Задаре. Однако тот матч отменили после известия о коронавирусе у болгарина Григора Димитрова. Несмотря на отрицательный тест, Рублев провел 14 дней на карантине. А потом доказал, что достоин титула.

Напомним, что в 2020 году 14-я ракетка мира Рублев выиграл турниры в Аделаиде и Дохе.