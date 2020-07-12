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12.07.2020 22:39
Рубрика: Спорт

Кто на корте хозяин

Рублев победил Тима в Австрии
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 151(8205)
Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем выставочного турнира Thiem's 7 в австрийском Кицбюэле.

В финале Рублев не постеснялся обыграть местного фаворита и третью ракетку мира, да к тому же организатора соревнований Доминика Тима со счетом 6:2, 5:7, 10:8.

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- Потрясающая неделя и замечательные ощущения от возможности снова играть в теннис, - написал Рублев на своей странице в "Инстаграме".

Андрей показывает неплохую форму на выставочных турнирах, заменяющих официальные старты во время паузы в сезоне. Три недели назад россиянин должен был побороться с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале Adria Tour в хорватском Задаре. Однако тот матч отменили после известия о коронавирусе у болгарина Григора Димитрова. Несмотря на отрицательный тест, Рублев провел 14 дней на карантине. А потом доказал, что достоин титула.

Напомним, что в 2020 году 14-я ракетка мира Рублев выиграл турниры в Аделаиде и Дохе.

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