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12.07.2020 20:41
Рубрика: Экономика

Откусить от яблочка

Apple призвали создать альтернативу App Store
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(8205)
Компания Apple должна предоставить возможность пользователям устанавливать приложения не только из собственного магазина App Store, считает основатель Telegram Павел Дуров. По его мнению, главу Apple Тима Кука следует обязать это сделать на законодательном уровне.

Дуров полагает, что Apple пользуется монопольным положением, требуя от всех разработчиков перечислять ей 30% от оборота с продажи любых цифровых услуг. "Цифровые услуги - это, например, плата за сами приложения или премиальные возможности в них. Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone", - объясняет основатель Telegram. При этом разработчики приложений тратят значительные ресурсы на создание, поддержание и продвижение своих проектов. Они жестко конкурируют между собой и несут огромные риски. "Apple же не вкладывает в создание сторонних приложений на своей платформе практически никаких средств и не рискует ничем, зато гарантированно получает 30% от их оборота. Почти так же печально обстоят дела у разработчиков на смартфонах Android от Google", - заключает он.

Фото: Павел Дуров/ВК
Павел Дуров рассказал о работе Telegram в России после разблокировки

По словам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолия Голомолзина, служба разрабатывает проект постановления правительства по предустановке приложений на гаджеты. По мнению Голомолзина, документ должен учесть имеющееся на рынке многообразие бизнес-моделей и создать равные условия "для российских и зарубежных разработчиков ПО и право выбора потребителей наиболее привлекательного для них приложения".

Экономика Отрасли Связь Компании Информационные технологии Apple

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