Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при по фигурному катанию 16-летняя Алена Косторная одержала победу в номинации "Новичок года" на первой в истории премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards. Ее наставницу Этери Тутберидзе признали "Лучшим тренером".

Косторная дебютировала на взрослом льду в сезоне-2019/20. Помимо золотых медалей ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59). В борьбе за "Оскар" для фигуристов, как уже назвали эту награду, Алена обошла соотечественницу и экс-соученицу по группе Тутберидзе Александру Трусову, а также Ю Ен из Южной Кореи. Соперниками Этери Георгиевны были Рафаэль Арутюнян, ныне представляющий США, и канадец Брайан Орсер.

С международным признанием Алену Косторную и Этери Тутберидзе поздравил серебряный призер Олимпийских игр-2002 в танцах на льду, хореограф-постановщик и продюсер ледовых шоу Илья Авербух. Правда, в беседе с корреспондентом "РГ" он подчеркнул, что главные награды для фигуристов - это медали, завоеванные во время соревнований. А их-то спортсмены не досчитались: из-за пандемии коронавируса был отменен мартовский чемпионат мира в канадском Монреале. Да и вручение премии перенесли и провели в онлайн-формате.

Илья, согласны с выбором членов жюри, среди которых была и Татьяна Навка?

Илья Авербух: Давно мы не видели настоящей борьбы на льду. Более правильно выявлять сильнейшего именно там. Но очень неплохо, что появилась такая церемония. Что касается этих двух номинаций, то здесь с выбором жюри не поспоришь. Этери Георгиевна не то что тренер года, а трех-четырех лет минимум. Ее колоссальная заслуга не только в том, что ее воспитанницы выигрывали Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы. Она совершила революцию в одиночном катании. Объективно здесь все по делу. Хочется поздравить и Алену Косторную. Понятно, что не таким видела фигуристка окончание прошлого сезона. У нее были очень большие шансы стать чемпионкой мира, и звание "Новичка года" вряд ли скрасит все разочарование. Даже не могу назвать это компенсацией, но все же приятно. Тут тоже без вопросов. Алена выстрелила. Конечно, прекрасны были и Аня Щербакова, и Саша Трусова. Но все-таки на главных стартах Косторная их опередила.

Трусова, как вы говорите, по спортивному принципу уступила Косторной. Но, может, "русская ракета" и "королева четверных" заслужила отдельный приз "Прорыв года"?

Илья Авербух: Так можно каждому дать премию. Я сам в свое время организовывал "Хрустальный лед". Считаю, что нужно благодарить людей, которые не поднимаются на пьедестал, но делают все, чтобы чемпионы поднимались. Спортсмены должны получать свои дивиденды от результата. Все остальное - лишь дополнительный пиар спорту, но большой ценности не имеет. Это мое субъективное мнение. Еще раз подчеркну, Косторная победила заслуженно. Саша Трусова ставила перед собой большие цели и шла на невероятное количество сложнейших четверных прыжков. Но зачастую не справлялась.

Что нас ждет в новом сезоне? Как пауза в тренировках может повлиять на выступления фигуристов?

Илья Авербух: Это очень большое и сложное испытание. Еще нет окончательного решения по календарю. Но, судя по тому, что происходит в мире, становится понятно, что первая половина сезона будет скомкана. На данный момент обстановка в Северной Америке, особенно в США, катастрофическая. А там проходят этапы Гран-при. Сейчас дело тренеров тренировать, а спортсменов быть всегда готовыми. Тогда мы станем свидетелями возвращения. Оно будет непростым, но оно точно состоится.

Лауреаты ISU Skating Awards