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12.07.2020 18:43
Рубрика: Экономика

Код в кармане

Что изменит обязательная маркировка одежды
Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(8205)
Вслед за обувью и лекарствами перейти на систему цифрового прослеживания готовятся производители и импортеры товаров легкой промышленности. Эксперимент для них стартовал в 2019 году и завершится 1 января 2021 года. С этой даты маркировка блузок, пальто, накидок, плащей, курток и штормовок станет обязательной. К системе также присоединятся производители постельного, кухонного, столового белья.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Введение обязательной маркировки для товаров легпрома позволит проконтролировать передвижение каждой партии - от производителя до прилавка на рынке, в магазине. Идентифицировать каждый товар позволит цифровой код Data Matrix. Он наносится на сам товар, упаковку, этикетку или ярлык. Такой код является паспортом для каждой продукции легпрома. Сами покупатели, скачав приложение "Честный знак", получат возможность определить "родословную" пальто или постельного белья. Сделать это можно будет прямо в магазине. Основная задача - обезопасить потребителей от некачественной продукции, поддельных лейблов. Нередко производители "серой" продукции, например, используют несертифицированные красители для тканей, что приводит к аллергическим реакциям.

Фото: iStock
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К эксперименту подключились более 18 тыс. участников, рассказала ведущий аналитик оператора цифровой маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Юлия Гузиева во время онлайн-конференции. Все они должны пройти регистрацию в системе "Честный знак".

По оценке аналитической компании "ТИАР-Центр", по итогам 2019 года оборот контрафактных непродовольственных потребительских товаров составил 5,2 трлн рублей. В топ товаров, которые наиболее часто подделывают, вошли одежда и обувь. Среди основных каналов сбыта такой продукции - крупнейшие оптовые рынки Москвы.

Стоимость одного кода Data Matrix для производителей составляет 50 копеек. На время эксперимента коды предоставляются бесплатно за счет ЦРПТ. По словам Юлии Гузиевой, у производителей и ретейла достаточно времени, чтобы зарегистрироваться и разобраться в системе. Она также отметила, что ближе к ноябрю начнется тестирование по обмену сведениями по товарам легкой промышленности между ФТС и "Честным знаком". Это позволит избежать проблем с импортируемой продукцией.

До 1 февраля 2021 года все участники оборота должны будут промаркировать товарные остатки, не реализованные до 1 января.

Экономика Отрасли Промышленность Обязательная сертификация товаров

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