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Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Валюта

На этой неделе есть риски ослабления рубля, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Основным негативным фактором может стать внешняя конъюнктура, которая будет ухудшаться на пересмотре инвесторами отношения к рисковым активам. В частности, способствовать этому будет активизация распространения коронавируса в США, которая может привести к восстановлению карантинных ограничений, а значит, усилит влияние пандемии на американскую экономику, отмечает Зварич. Продажам в рисковых активах может способствовать усиление напряженности между США и Китаем, что ставит под сомнение темпы восстановления мировой экономики.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
В начале августа курсом рубля будут управлять пять факторов

Поэтому можно ожидать попыток возобновления роста пары доллар/рубль с возможностью ее подъема в верхнюю половину диапазона 70-75 рублей, прогнозирует аналитик.

Биржа

На наступившей неделе можно ожидать выхода российского рынка акций на пик дивидендного сезона - реестры акционеров крупнейших корпораций будут закрываться под выплату годовых дивидендов, отмечает главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев. Цены акций "голубых фишек" будут падать на следующий день после отсечки под дивиденды на величину дивиденда. В итоге индексы Московской биржи и РТС могут в течение недели находиться под умеренным давлением, хотя резких провалов не ожидается, говорит Бушуев. Индекс Мосбиржи может завершить эту неделю в районе 2725 пунктов, индекс РТС - в районе 1200 пунктов, прогнозирует эксперт.

Нефть

Цены на нефть Brent на этой неделе останутся в районе 40-44 долларов за баррель, ожидает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Этот диапазон устраивает рынок, и для выхода из него нужны новые важные драйверы.

ОПЕК+ может смягчить условия сделки по сокращению добычи нефти

Основной фактор, который определяет динамику цен, - восстановление мирового спроса на топливо по мере снятия карантинных ограничений в крупнейших экономиках. Возможное повторное введение ограничений в США - один из реальных негативных рисков для нефтяных цен в ближайшей перспективе, подчеркивает Васильев.

Сделка по сокращению добычи ОПЕК+ помогает ускорить балансировку рынка. 15 июля состоится встреча ключевых министров ОПЕК+, на которой участники, вероятно, рассмотрят выполнение текущего соглашения и планы на ближайшие месяцы. Уже с августа страны ОПЕК+ могут нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки, так что общее сокращение добычи составит 7,7 млн баррелей в сутки. При негативной динамике цен страны ОПЕК+ могут задействовать словесные интервенции или продлить сделку с текущими сокращениями еще на месяц, допускает Васильев.

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