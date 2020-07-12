Диетолог рассказала о вредных для мозга продуктах

Работу мозга, особенно летом, когда он, подчас, "плавится" от жары, тормозят и некоторые продукты питания. Какие именно, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Как пишет RP.Ru, в число вредных врач, прежде всего, включила трансжиры, которые делают клеточную мембрану жесткой. Их получают при переводе жидких растительных жиров в твердое состояние при производстве некоторых продуктов питания, например, полуфабрикатов, маргарина, дешевых кондитерских изделий, майонеза.

Также опасны быстрые углеводы (сахар, кондитерские и мучные изделия, макароны, хлеб), приводящие к накоплению жира в организме. Лишний вес делает его нечувствительным к инсулину. Как поясняет диетолог, глюкоза остается в крови и разрушает сосуды. В эти места попадает холестерин, и развивается атеросклеротическая бляшка. В итоге головной мозг недополучает необходимое количество кислорода и питательных веществ.

В черный список вошли солености - консервированные продукты, соленая рыба, колбасные изделия, ведь соль задерживает жидкость, что приводит к отеку тканей и стенок сосудов, нарушается свободное движение крови, и развивается гипертония. Избыток соли в организме не дает мозгу полноценно питаться. Для сохранения ясности мысли нужно исключить из рациона все то, что содержит консерванты, ароматизаторы и красители. Такие продукты можно определить по длительному сроку хранения.

Что же поможет улучшить работу мозга? С этой целью врач рекомендует сделать питание частым и дробным, ведь при падении уровня глюкозы в крови мозг недополучает энергию. Необходимо пить больше воды и напитков без содержания кофеина. В ежедневном рационе питания должны быть продукты, содержащие ОМЕГУ-3. Это может быть жирная рыба, бобовые, льняное семя, семена чиа, льняное и рыжиковое масло, печень трески.

Также в меню надо включить цельнозерновые крупы, кисломолочные продукты, орехи, содержащие витамины группы Б. Пару раз в течение недели желательно есть красное мясо, в нем много железа, а также индейку, молочные продукты, грибы, семена подсолнечника, богатые триптофаном. Полезна гречка (в ней много магния) и сезонные фрукты, обладающие антиоксидантными свойствами. "Но от тех фруктов и овощей, которыми торгуют не в сезон (например, клубника зимой) пользы не видать", - уверена Елена Соломатина.