Новости

Сотни немцев устроили "коронавирусную" вечеринку на пляже Майорки 11:53
Диетолог рассказала о вредных для мозга продуктах 11:50
В Москве зафиксировали резкое сокращение числа новых случаев коронавируса 11:39
Разработчик Aurus: обновление автомобилей и секретные проекты 11:39
В Алтайском крае за сутки COVID-19 заболели 232 человека 11:25
Президент UFC раскритиковал работу рефери поединка между Яном и Альдо 11:24
В Новосибирской области за сутки умерли пять пациентов с COVID-19 11:23
Путин поздравил коллектив "Орленка" с юбилеем 11:23
Ян ответил Сехудо, назвавшим его "уродливым картофелем" 11:20
Роспотребнадзор: COVID-19 не передается при купании 11:20
Правительство утвердило "дорожную карту" в сфере корпоративного управления 11:00
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом 10:58
ВМС США приняли первую чернокожую женщину в качестве пилота истребителя 10:55
С космодрома Куру возобновятся пуски российских ракет "Союз" 10:50
Канада не будет открывать границу с США 10:23
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавруса 09:55
Усман защитил титул чемпиона UFC в поединке против Масвидаля 09:32
Еще 465 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:25
Президент Болгарии потребовал отставки правительства и главного прокурора 09:20
Россия стала второй по числу действующих чемпионов UFC 08:54
Волкановски победил Холлоуэя на турнире UFC 251 08:15
Спасательное судно ТОФ в Японском море спасло "аварийную подлодку" 08:15
В Петербурге из-за шторма "экс-Эдуард" отменили развод мостов 08:06
Генри Сехудо раскритиковал Петра Яна, назвав его "уродливой картошкой" 08:02
Новый чемпион UFC Петр Ян прокомментировал свою победу над Альдо 07:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
12.07.2020 11:50
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала о вредных для мозга продуктах

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Работу мозга, особенно летом, когда он, подчас, "плавится" от жары, тормозят и некоторые продукты питания. Какие именно, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Как пишет RP.Ru, в число вредных врач, прежде всего, включила трансжиры, которые делают клеточную мембрану жесткой. Их получают при переводе жидких растительных жиров в твердое состояние при производстве некоторых продуктов питания, например, полуфабрикатов, маргарина, дешевых кондитерских изделий, майонеза.

Также опасны быстрые углеводы (сахар, кондитерские и мучные изделия, макароны, хлеб), приводящие к накоплению жира в организме. Лишний вес делает его нечувствительным к инсулину. Как поясняет диетолог, глюкоза остается в крови и разрушает сосуды. В эти места попадает холестерин, и развивается атеросклеротическая бляшка. В итоге головной мозг недополучает необходимое количество кислорода и питательных веществ.

Фото: iStock
Назван самый вредный продукт при повышенном холестерине

В черный список вошли солености - консервированные продукты, соленая рыба, колбасные изделия, ведь соль задерживает жидкость, что приводит к отеку тканей и стенок сосудов, нарушается свободное движение крови, и развивается гипертония. Избыток соли в организме не дает мозгу полноценно питаться. Для сохранения ясности мысли нужно исключить из рациона все то, что содержит консерванты, ароматизаторы и красители. Такие продукты можно определить по длительному сроку хранения.

Что же поможет улучшить работу мозга? С этой целью врач рекомендует сделать питание частым и дробным, ведь при падении уровня глюкозы в крови мозг недополучает энергию. Необходимо пить больше воды и напитков без содержания кофеина. В ежедневном рационе питания должны быть продукты, содержащие ОМЕГУ-3. Это может быть жирная рыба, бобовые, льняное семя, семена чиа, льняное и рыжиковое масло, печень трески.

Также в меню надо включить цельнозерновые крупы, кисломолочные продукты, орехи, содержащие витамины группы Б. Пару раз в течение недели желательно есть красное мясо, в нем много железа, а также индейку, молочные продукты, грибы, семена подсолнечника, богатые триптофаном. Полезна гречка (в ней много магния) и сезонные фрукты, обладающие антиоксидантными свойствами. "Но от тех фруктов и овощей, которыми торгуют не в сезон (например, клубника зимой) пользы не видать", - уверена Елена Соломатина.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавруса
Совбез ООН с пятой попытки принял резолюцию по гумпомощи Сирии
Роспотребнадзор: COVID-19 не передается при купании
Украинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО
Президент UFC раскритиковал работу рефери поединка между Яном и Альдо
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет