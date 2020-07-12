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12.07.2020 07:35
Рубрика: В мире

Диснейленд во Флориде вновь открылся для посещений

Текст: Максим Макарычев
Тематический парк Walt Disney вновь открылся во Флориде, несмотря на всплеск заболеваний коронавирусом в этом американском штате. Представления "Волшебное королевство" и "Царство животных" начались в субботу, 11 июля. Ожидается, что Hollywood Studios возобновят работу с 15 июля, сообщает ВВС.

"Мир вокруг нас меняется, но мы твердо верим, что можем открыться безопасно и ответственно", - рассказал New York Times Джош Д'Амаро, генеральный директор развлекательного парка.

Фото: iStock
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Посетители Диснейленда в Орландо должны носить маски и соблюдать другие меры безопасности. Для разделения потока людей используется оргстекло, также нанесена разметка, которая указывает, где должен стоять человек. В Диснейленде приостановлены парады, фейерверки. Невозможны теперь и близкие встречи с Микки Маусом, Золушкой и другими культовыми персонажами мультфильмов.

Disney во Флориде закрылся еще в марте. Тогда основными очагами COVID-19 в США были Нью-Йорк и штат Калифорния, но сейчас именно штат Флорида является "самой горячей точкой" коронавируса в США. Там отмечается постоянный рост случаев заражения.

Во Флориде зарегистрировано более четверти миллиона случаев заболевания COVID-19, 4197 человек скончались от осложнений, вызванных SARS-CoV-2. В округе Орандж, где находится тематический парк, власти сообщили о 16 630 случаях заражения - это один из самых высоких показателей во Флориде. В результате во многих городах были восстановлены ограничительные меры, отмененные еще в мае. Несмотря на цифры, в субботу сотни людей отправились в тематический парк в Орландо.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Диснейленд в Шанхае открылся в мае, а развлекательные парки в Гонконге и Токио - в июне и июле соответственно. В компании сообщили, что ее прибыль за первые три месяца года составила 1,4 миллиарда долларов, а затем резко пошла на убыль, рассказал Джош Д'Амаро в интервью Reuters. Возвращение гостей в Walt Disney World является ключом к финансовому оздоровлению компании.

В Соединенных Штатах в пятницу, 10 июля, был установлен новый антирекорд по числу случаев заражения COVID-19 - более 65 тысяч инфицированных. В штате Флорида за последние две недели коронавирусом заразились 109 тысяч человек. Это значительно больше, чем в любом другом штате США.

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