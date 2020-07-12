Для борьбы с эпидемией необходима глобальная солидарность

США вышли на первое место в мире и по числу зараженных и по количеству летальных исходов. В список наиболее страдающих от коронавируса стран входят Бразилия, Россия, Индии, Перу и Чили. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на днях заявил, что пандемия идет по нарастающей, ее пик еще не наступил.

Заместитель директора Китайского НИИ по изучению международных проблем Жуань Цзунцзэ считает, что в настоящее время перед странами мира остро стоят две проблемы: противостояние эпидемии и экономическое восстановление. По его мнению, в период до появления вакцины международное противоэпидемическое сотрудничество становится чрезвычайно важным. Все страны должны укрепить общее осознание принципа многосторонности, поддержать важную роль ВОЗ, чтобы совместными усилиями защитить глобальную безопасность в области общественного здравоохранения.