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12.07.2020 14:01
Рубрика: Экономика

До 2030 года Почта России планирует стать мультифункциональной компанией

Текст: Ирина Алпатова
12 июля Почта России отмечает свой день рождения. За последние годы ей удалось преодолеть представление о себе как о неповоротливой консервативной компании. Сейчас сложно представить, но еще несколько лет назад (в 2014 году) почти 80 тысяч рабочих мест сотрудников почты не были оборудованы компьютерами, почти 8 тысяч почтовых отделений не были подключены к интернету, а еще у 6 тысяч отделений интернет-соединение было крайне плохим.

За эти годы компании удалось выстроить совершенно новую систему работы, модернизировать почтовые офисы и внедрить большое количество цифровых сервисов. Поменять свое мнение в отношении Почты России пришлось даже скептикам.

"Буквально за несколько лет у всех на глазах "Почта России" превратилась в очень перспективную экосистему, которая объединяет миллионы пользователей и тысячи предприятий малого и среднего бизнеса по всей стране на своей современной высокотехнологичной платформе", - говорит Игорь Лисиненко, член генерального совета "Деловой России".

Почта России в 4 раза увеличила сеть доставки для малого бизнеса

Обновленный сайт почты и мобильное приложение стали удобными инструментами для клиентов. Приложение позволяет отслеживать посылки, записываться в отделение, оформлять различные почтовые услуги и получать электронные извещения.

На начало 2020 года в системе было зарегистрировано более 10 млн пользователей, ежемесячная аудитория приложения составляла 5,5 млн пользователей, количество просмотров портала достигло 100 млн в месяц. И на платформе iOS, и на Android мобильное приложение Почты России имеет очень высокие оценки - 4,7 и 4,8 баллов соответственно.

При подготовке годового отчета за 2019 год компания впервые отдельно посчитала выручку, полученную по цифровым каналам. Объем продаж почти в 3 раза превысил уровень 2018 года и составил 21 млрд рублей - около 10% от всех продаж Почты России.

Чистая прибыль Почты России за 2019 год превысила 3 млрд рублей

"Почта России находится в процессе цифровой трансформации из традиционного почтового оператора в первоклассную почтово-логистическую компанию, - говорят в компании. Судя по результатам, Почта России на верном пути.

Для юридических лиц компания запустила сервис "Личный кабинет юридического лица". Сервис помогает сделать перерасчет пересылки, создать отправление со штрих-кодом, отслеживать посылку. В 2019 году сервисом воспользовались более 69 тыс. корпоративных клиентов почты. В месяц с помощью сервиса отправляется около 8 млн писем и посылок на сумму 1,1 млрд рублей.

"Личный кабинет клиентов настроен на полную цифровую работу по всем тарифам почтовых отправлений, в том числе и международным. В нем уже реализована очень важная интеграция с Федеральной таможенной службой, в частности процесс декларирования", - отмечает Лисиненко.

Раньше юридические лица сами оформляли таможенные документы или нанимали специальных брокеров. Теперь почта самостоятельно оформляет таможенные документы, если отправитель заранее их оформит на специальной платформе.

Это дополнительное упрощение экспортных процедур, что особенно важно для интернет-торговли. В ближайшие годы электронная коммерция будет расти. По данным Data Insight, в 2019 году количество интернет-заказов в России выросло на 41% (по сравнению с данными 2018 года) до 425 млн заказов, а к 2023 году аналитики прогнозируют резкий рост рынка на 16%. Почта России готова принять вызов, тем более что уже сейчас подавляющее большинство посылок из-за рубежа доставляются через нее.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Компания продолжает развиваться и внедрять новые технологии и опции для своих клиентов и по другим направлениям. В 2020 году расширилась география получения электронных извещений, сотни почтовых отделений оборудованы сервисом "электронная очередь", все большей популярностью пользуются push-уведомления для подтверждения почтовой отправки- эти и многие другие удобства теперь доступны клиентам почты.

За последнее десятилетие число пользователей интернета в России в возрасте от 16 лет выросло с 25 до 75%. Все более привычными становятся онлайн-операции, в том числе и банковские. В компании прекрасно отдают себе отчет в том, что услуги традиционной почтовой отрасли вытесняются электронными форматами. E-mail, мессенджеры, смс - все это приходит на замену бумажным письмам. Но умение подстроиться под новые веяния и создавать современных технологичные сервисы позволяют Почте России держать высокую планку. Именно поэтому одна из основных целей компании, обозначенных в стратегии развития до 2030 года, - развиться в передовую государственную мультифункциональную компанию.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России

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