Главный инфекционист: Вторая волна COVID-19 зависит от трех факторов

"Механизмы распространения нового коронавируса известны и они одинаковы везде. Воздушно-капельная инфекция передается от человека человеку при близком контакте, особенно если не используются средства индивидуальной защиты. Любые массовые скопления людей создают идеальные условия для быстрого распространения вируса", - напомнил профессор Чуланов.

В качестве негативного примера он привел ситуацию в США и Индии, где несоблюдение простых противоэпидемических мер привело к росту заболеваемости. Даже такая элементарная мера, как ношение масок в общественных местах, может предотвратить заражение и замедлить распространение инфекции в целом, - отметил специалист. Именно поэтому то, как будет развиваться эпидемическая ситуация в дальнейшем, зависит, в числе прочего, и от грамотного поведения населения.

"Динамика развития эпидемии, в том числе возможный новый подъем заболеваемости - так называемая "вторая волна", зависит от трех простых факторов - наличия источника инфекции (больные люди), наличия восприимчивого организма (здоровые, еще не болевшие люди) и условий для передачи инфекции от одних другим, - подчеркнул Владимир Чуланов. - Соблюдение мер профилактики воздушно-капельных инфекций - ношение масок, частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции, изоляция заболевших, - позволяют затормозить развитие эпидемии и предотвратить возникновение второй волны. Поэтому ответственное отношение каждого к себе и близким, использование масок, является реальным вкладом в борьбе с болезнью".

Чуланов также прокомментировал нынешнюю ситуацию: снижение заболеваемости новой инфекцией, отметив, что до окончательной победы над коронавирусом нужно не расслабляться и продолжать соблюдать противоэпидемические правила.

"Благодаря предпринятым карантинным мерам, мерам профилактики распространения коронавируса нам удалось значительно снизить заболеваемость и обратить развитие эпидемии вспять. Но это можно назвать небольшой победой в одном сражении - война еще не закончена, - сказал Чуланов. - Пока мы ежедневно регистрируем много новых случаев, в некоторых регионах даже сохраняется рост заболеваемости, а это значит что сохраняется риск распространения инфекции. Для того, чтобы закрепить положительную динамику, нужно продолжать соблюдать простые правила профилактики передачи инфекции, главным из которых является использование масок в общественных местах".