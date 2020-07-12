Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за "Мерседес", выиграл второй этап сезона-2020 "Формулы-1". Второе место у его напарника по команде, финна Валтерри Боттаса, а третьим стал голландец Макс Ферстапенн из "Ред Булл".

Как и неделю назад, гонщики соревновались на трассе в австрийском Шпильберге. Только если тогда этап назывался Гран-при Австрии, то вчерашний получил титул Гран-при Штирии. Это дало возможность командам и пилотам сделать работу над ошибками после первой гонки.

В частности, исправился Хэмилтон, не попавший на предыдущем этапе в тройку призеров. Он уверенно выиграл квалификацию, а в самой гонке ни разу не дал повода усомниться в своем превосходстве. Улучшил результат и наш Даниил Квят из "Альфа Таури": финишировав десятым, он набрал первое очко в сезоне. А вот "Феррари" постиг провал: оба болида команды сошли после столкновения на первом круге.

Положение в личном зачете: Боттас - 43 очка, Хэмилтон - 37, Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 26.