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12.07.2020 18:36
Рубрика: Общество

Суд да дети

Госдума ограничит возможности изъятия ребенка из семьи
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(8205)
Забрать ребенка из семьи вскоре можно будет только по решению суда, за исключением крайних случаев, когда бездействие ведет к неминуемой смерти. Законопроект об этом внесли в Госдуму сопредседатели рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ - председатель Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников и глава аналогичного комитета в Совете Федерации Андрей Клишас.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ развивает новые положения Основного Закона, в которых говорится об обязанности государства обеспечивать приоритет семейного воспитания детей и создавать условия для их всестороннего развития.

В случае принятия законопроекта вопрос изъятия ребенка из семьи перейдет в компетенцию суда. В Гражданском процессуальном кодексе появится новая категория дел особого производства - об изъятии ребенка у родителей или опекунов при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.

Фото: iStock
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Заявление в суд об изъятии смогут подавать органы опеки или внутренних дел, если у них есть информация об угрозе жизни или здоровью ребенка. Суд обязан принять решение в течение 24 часов с момента поступления заявления. Вопрос рассмотрят в закрытом режиме с участием представителя органа опеки, прокурора, а также родителей или опекунов. А в необходимых случаях - других заинтересованных лиц и самого ребенка.

Возможность внесудебного вмешательства сохраняется, но лишь в том случае, когда налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов. Участие прокурора и представителя органов внутренних дел обязательно. При изъятии ребенка составляется акт с указанием причин. При этом родители или опекуны вправе оспорить это решение.

"Цель поправок - максимально ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи, защитив интересы и ребенка, и его родителей. Изъять ребенка из семьи без решения суда станет возможно лишь в исключительных случаях", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Практика необоснованного изъятия детей из семьи является одной из самых сложных проблем современного семейного законодательства, отметил соавтор законопроекта Павел Крашенинников. "Произвольное вмешательство органов опеки и попечительства в дела семьи иногда не имеет под собой не только реальной угрозы жизни или здоровью ребенка", - подчеркнул он.

Изъятие без суда возможно только при риске смерти ребенка в течение нескольких часов

Парламентарий напомнил, что поводами для изъятия детей часто называют нехватку игрушек, ненадлежащее состояние или отсутствие отдельной комнаты у ребенка, синяки на теле, оставление малыша с бабушкой и дедушкой, братьями или сестрами и даже не тот набор продуктов в доме. "Очень важно прекратить практику так называемого изъятия за апельсины, когда приходят чиновники, смотрят холодильник и делают вывод, что мало продуктов и можно забрать ребенка. Очень правильно, что этому ставится заслон", - заявила РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик певица Диана Гурцкая. "Только непосредственная угроза жизни и здоровью будет основанием для того, чтобы ребенка изъяли из семьи. Мы неоднократно говорили, что государство должно помогать, а не вмешиваться в семью и пытаться регулировать эти тонкие отношения", - добавила она.

По словам Павла Крашенинникова, в ряде случаев изъятие ребенка происходит именно потому, что органы опеки не хотят помочь семье выбраться из сложной ситуации. Бывали случаи, "когда малообеспеченные семьи обращались за помощью, чем привлекали внимание органов опеки и попечительства, и становились жертвами применения статьи 77 Семейного кодекса, которая позволяет этим органам немедленно забрать ребенка из семьи в административном порядке", рассказал он.
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Кроме того, действующий внесудебный порядок изъятия ребенка не гарантирует отсутствие злоупотреблений со стороны органов опеки, несмотря на их обязанность уведомлять прокурора и обращаться в суд в течение семи дней с иском в суд о лишении или ограничении родительских прав. "Такие гарантии могут быть обеспечены исключительно судебным порядком рассмотрения дела", - подчеркнул Павел Крашенинников.

"Принятие поправок в Конституцию создает все необходимые предпосылки для выработки дополнительных механизмов обеспечения семейного приоритета воспитания детей. Все это - неизменные ценности цивилизованного общества, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, а потому нуждаются в особой защите государства", - заключил он.

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