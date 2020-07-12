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12.07.2020 19:05
Рубрика: Спорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым

Текст: Максим Домчев
Гран-при Штирии завершился победным дублем команды "Мерседес". Гонку уверенно выиграл Льюис Хэмолтон, более чем на 13 секунд опередивший своего партнера по команде Валттери Боттаса, который стал сильнейшим на стартовом этапе нынешнего сезона.
Фото: JOE KLAMAR / AFP Фото: JOE KLAMAR / AFP
Фото: JOE KLAMAR / AFP

Третье место на подиуме занял пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, опередивший своего партнера по команде Александера Албона. Далее расположились Ландо Норрис из "Макларена", пилоты "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес и Ланс Стролл, Даниэль Риккьярдо из "Рено" и Карлос Сайнс из "Макларена".

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Квят отказался становиться на колено на Гран-при Штирии

Россиянин Даниил Квят финишировал десятым, набрав первое в сезоне очко. Он обогнал Райкконена, а партнер россиянина Пьер Гасли оказался и вовсе 15-м.

После двух Гран-при лидирует Боттас, набравший 43 очка. У Хэмилтона - 37, на третьей строчке - Норрис с 26 очками.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Венгрии с 17 по 19 июля.

Спорт Формула-1

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