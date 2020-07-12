Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым

Гран-при Штирии завершился победным дублем команды "Мерседес". Гонку уверенно выиграл Льюис Хэмолтон, более чем на 13 секунд опередивший своего партнера по команде Валттери Боттаса, который стал сильнейшим на стартовом этапе нынешнего сезона.

Третье место на подиуме занял пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, опередивший своего партнера по команде Александера Албона. Далее расположились Ландо Норрис из "Макларена", пилоты "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес и Ланс Стролл, Даниэль Риккьярдо из "Рено" и Карлос Сайнс из "Макларена".

Россиянин Даниил Квят финишировал десятым, набрав первое в сезоне очко. Он обогнал Райкконена, а партнер россиянина Пьер Гасли оказался и вовсе 15-м.

После двух Гран-при лидирует Боттас, набравший 43 очка. У Хэмилтона - 37, на третьей строчке - Норрис с 26 очками.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Венгрии с 17 по 19 июля.