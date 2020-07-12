Пандемия коронавируса заставила пересмотреть роль технологий в нашей жизни, в частности использование искусственного интеллекта (ИИ). Принципы неприкосновенности личной жизни и гарантии безопасности должны стать основополагающими для разработчиков ИИ, считают в Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ). Они опубликовали этическую хартию, в которой прописана "клятва Гиппократа" для тех, кто работает с этой технологией.

Умные светофоры, камеры, распознающие лица, цифровые помощники в смартфоне - все это построено на технологиях ИИ. Работа таких технологий должна регулироваться государством, однако в России пока таких законов и правил не существует.

Минэкономразвития разработало законопроект о так называемых цифровых песочницах - экпериментальных правовых режимах, в рамках которых можно оценить, как работают те или иные требования к разработчикам и пользователям ИИ. В середине мая законопроект прошел первое чтение в Госдуме, но дальше застопорился.

Свою "цифровую песочницу" запустили в Москве с 1 июля 2020 года. Задача эксперимента - выявить сферы жизни города, в которых необходимо внедрить ИИ, и определить, какие изменения нужны в действующее законодательство. Эксперимент будет действовать в течение пяти лет.

Развитие ИИ должно быть отражено и в нацпроекте "Цифровая экономика", но проект, посвященный ИИ, все еще дорабатывается. В начале июля президент России Владимир Путин поручил закончить его подготовку до 31 августа 2020 года.

Человек часто устает и ошибается, машина - никогда, но этические проблемы пока не решены

В АЛРИИ предлагают разработчикам ИИ не дожидаться изменений и самостоятельно взять на себя обязательства по соблюдению этических и других правил. Это своеобразная клятва Гиппократа для тех, кто будет получать доступ к данным граждан.

Подобные хартии уже существуют за рубежом, и под ними "поставили подписи" такие крупные компании, как Facebok и Google, рассказал Роман Васильев, президент АЛРИИ. Хартия предлагает минимизировать использование персональных данных, соблюдать принцип неприкосновенности частной жизни, запретить гонку вооружений, обеспечить прозрачность технологий.

Технологии

Разведчик и диагност

Искусственный интеллект способен заглядывать глубоко в недра, обнаруживая прежде невидимые специалистам залежи. Первую в мире "цифровую" нефть компания добыла в Ямало-Ненецком округе на давно эксплуатируемом Вынгапуровском месторождении. ИИ выявил скрытые запасы, проанализировав накопленный с начала освоения Вынгапуровского огромный массив данных, а также информацию по другим углеводородным активам, включающую 60 тысяч параметров. Дополнительных расходов на разведочные работы и строительство промысловой инфраструктуры не потребовалось, подчеркивают в управлении информационных коммуникаций компании.

В рабочем портфеле "Газпром нефти" уже более тысячи IT-проектов. Средний проектный срок разработки месторождений сокращен с 12 до 7 лет. Кроме того, компания ушла от "ручной обработки" магнитограмм промысловых трубопроводов. Для оперативного выявления и устранения дефектов процесс автоматизирован и находится под контролем ИИ. "Прежде на интерпретацию магнитограмм уходил месяц, сейчас достаточно буквально часа. Во много раз ускорили формирование геологических моделей и улучшили качество: человек устает, ошибается, машина - нет", - говорит Андрей Белевцев, координирующий в компании подразделения цифровой трансформации.

Томский областной онкологический диспансер завершил тестирование ИИ от Сбербанка для анализа маммографических снимков. Виртуальный маммолог способен быстро обрабатывать огромные объемы изображений. ИИ практически мгновенно определяет, требуется ли пациенту биопсия. Это позволит обследуемым проходить маммографию и делать биопсию за одно посещение, не отходя от маммографа. Передвижная маммографическая бригада возвращается из диагностического рейда по районам Томской области с несколькими тысячами снимков. Их оценка требует времени, которое могло бы быть потрачено на лечение. ИИ позволит значительно сократить сроки обследования и точнее поставить диагноз.

Эксперимент с участием ИИ в Томском онкодиспансере длился почти два месяца. Для участия в испытаниях были приглашены томские врачи с разным опытом работы и 250 анонимных пациентов. "Медики оценивали снимки пациентов, определяли патологические процессы, расставляли категории злокачественности, - рассказали "РГ" в Департаменте здравоохранения Томской области. - Врачам надо было уложиться в определенное время. Эту же работу делал и искусственный интеллект". Сейчас ученые сравнивают результаты работы реальных врачей и их виртуального помощника. "Если эксперимент покажет, что ИИ в диагностике работает не хуже, а может быть, и лучше человека, онкодиспансер запустит его в работу в режиме второго авторитетного мнения", - говорит и.о. заведующего отделением рентгенодиагностики Томского онкодиспансера Евгений Карпов. После пилотного проекта в Томске искусственный интеллект будет внедрен в медицинскую практику и в других российских регионах.

Подготовили Анатолий Меньшиков, Наталья Граф