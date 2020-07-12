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12.07.2020 17:53
Рубрика: Общество

Без колбасы и соли

Из школьных столовых уберут вредную еду
Текст: Светлана Ментюкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(8205)
Из школьного меню уберут невкусные обеды. Какие именно, решат на основе "Индекс несъедаемости". Как сообщили "РГ" в Роспотребнадзоре, он будет рассчитываться по соотношению объема приготовленной и фактически съеденной детьми пищи. Показательными будут также являться "объем и вид пищевых отходов".
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Питаться по-новому школьники 1-4-х классов начнут уже с 1 сентября 2020 года в регионах, которые готовы к переходу на вкусное и здоровое питание. На его организацию до конца года в бюджете предусмотрено 21,8 млрд рублей. Окончательный перечень регионов, которые получат субсидии, пока не утвержден Оперативным штабом при правительстве. В него входят представители минпросвещения, минфина, минпромторга, минсельхоза, Рособрнадзора, Роспотребнадзора, минкомсвязи.

Фото: iStock / macarosha
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"Блюда, которые не пользуются популярностью у детей и родителей, должны быть исключены из меню школьного питания и заменены на более привлекательные, вкусные и аналогичные по своей пищевой и энергетической ценности. Меню школы должны составлять с учетом предпочтений детей, а также национальных и регионально-климатических особенностей", - уточнили в ведомстве. Местные особенности будут учитывать уже сами регионы. Так, меню якутского школьника будет отличаться от меню краснодарского составом продуктов и наличием необходимых витаминов. В регионах с полярной ночью дети будут дополнительно получать витамин D, а в регионах средней полосы - йод.

Роспотребнадзор уже разработал методические рекомендации по организации питания школьников. Основное отличие от действовавших ранее - в них реализованы принципы здорового питания, уменьшено количество потребляемых кондитерских и колбасных изделий, сахара и соли. Компот из шиповника рекомендовано готовить без сахара, предлагая его в порционном упакованном виде по необходимости. В школьном меню также рекомендуется отдавать предпочтение обогащенным видам хлеба с пищевыми волокнами. Потребление соли не должно превышать установленные нормы, а пища должна готовиться щадящими методами: парение, тушение, припускание.

В новом меню для школьников в несколько раз больше свежих овощей и фруктов

В новом меню в несколько раз больше свежих овощей и фруктов, которые дети смогут получать практически ежедневно. При этом отсутствуют колбасные изделия и полуфабрикаты.

Все продукты должны соответствовать ГОСТу или ТУ (техническим условиям) с показателями не ниже, чем у ГОСТ. Согласно документу школьники обязаны получать горячую пищу: если они обучаются в первую смену, то полноценный завтрак, если во вторую - обед. В рекомендациях подчеркивается, что замена обеда завтраком исключена. Кроме того, школьников не будут кормить одними и теми же блюдами два дня подряд, а каждый школьный пищеблок должен быть оборудован конвектоматами и печами для приготовления достаточного для школы количества еды на месте.

Общество Образование Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Медицина и здоровое питание

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