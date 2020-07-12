Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки

На дачах сегодня не только отдыхают, но и живут круглый год. Фото: Александр Корольков

Другая проблема - как провести собрание и выбрать нового председателя и правление. Это можно сделать только в очной форме, а собираться пока запрещено. Вместе с тем, как только истекают полномочия председателя, банки начинают блокировать счета СНТ. И все - ни мусор вывезти, ни свет починить, ни дорогу отремонтировать. Во многих СНТ уже зреет экологическая катастрофа.

В Госдуме находится законопроект, подготовленный главой Комитета по экономической политике Совфеда Андреем Кутеповым, который позволяет решать важнейшие вопросы деятельности дачного объединения в заочной форме. Он может быть принят уже в июле, рассказал председатель Союза садоводов России, член Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Олег Валенчук. В интервью "РГ" он ответил на главные вопросы, которые в этом необычном году встали перед дачниками во весь рост.

Готовы ли сами СНТ к заочной форме голосования? Ведь история с появлением новых вирусов может затянуться на годы.

Олег Валенчук: Люди-то готовы к заочному голосованию, но технически на многих территориях страны это невыполнимо. Интернет в товарищества не проведен, а если он есть, то тарифы очень высокие. В телефоне по тарифу заложен интернет-трафик, но не на всех территориях он работает. Например, если рядом с СНТ есть вышка одного сотового оператора, то интернет от остальных операторов исчезает.

Люди готовы к заочному голосованию, но технически на многих территориях страны это невыполнимо

Нужно решить проблему доступности интернета, только тогда можно говорить о заочном голосовании как о массовом явлении. Прорабатываем этот вопрос.

Как же все-таки сделать так, чтобы СНТ стало полноценным местом проживания? Чтобы сад стал городом?

Олег Валенчук: Механизм превращения СНТ в населенный пункт существует.

Что для этого нужно? Прежде всего всем членам и не членам СНТ проголосовать за это. Далее обратиться в муниципалитет с протоколом решения общего собрания о желании СНТ стать населенным пунктом. А потом дождаться решения муниципалитета.

Но есть несколько нюансов. Подобные перемены влекут за собой изменения генерального плана сельского или городского поселения, городского округа или района, а также схемы территориального планирования муниципального района, в границах которых расположена присоединяемая территория. Поменяется категория земли - с "земли сельхозназначения" на "земли населенных пунктов", а вид разрешенного использования земли - с "для ведения садоводства" на земли для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства. Что это значит? То, что вырастут налоги. Кроме того, ваш дом, который теперь станет неотъемлемой частью населенного пункта, будет вашим вторым жильем. То есть площадь дома будет учитываться при постановке на очередь на расширение жилплощади.

Иными словами, перевести-то можно. И муниципалитеты могут быть даже заинтересованы принять к себе дачников. Ведь вместе с ними придут и налоги. Но дачники должны взвесить все "за" и "против".

Есть примеры (и в Новой Москве, и в Подмосковье, и в Крыму), когда дачи входили в состав города, но так исторически сложилось. Это была не инициатива самих дачников.

Если не брать ситуацию с коронавирусом, много людей круглый год живут на даче?

Олег Валенчук: Круглогодично на дачах проживают процентов 10 от общего числа садоводов в стране. И их число увеличивается.

Прописаться на даче сейчас легко?

Олег Валенчук: Да, но при этом дом должен быть жилой. То есть утепленный, со всеми коммуникациями, в котором можно жить круглый год.

Если вы решили прописаться в СНТ, то в Москве и Московской области нужно подать документы в МФЦ. В других регионах надо действовать в соответствии с региональным законодательством: через паспортный стол или миграционную службу.

На дачах прописываются сейчас все чаще. У некоторых граждан это единственное место проживания. Такая ситуация, например, в Севастополе. Есть примеры, когда старшее или младшее поколение одной семьи переезжает на постоянное жительство на дачу.

Многие горожане возвращаются на когда-то заброшенные участки. Как после нескольких десятилетий вновь начать ими пользоваться?

Олег Валенчук: Надо просто приехать на свой участок и начать работу по его благоустройству. Это, я вам скажу, так затягивает, что вскоре, несмотря на тяжелый труд, человек уже не мыслит себя отдельно от дачи и удивляется, как раньше жил без нее. Такие "новые" садоводы, как правило, погашают долги по взносам, активнее участвуют в жизнедеятельности СНТ, тем самым обеспечивая себе и другим членам товарищества более комфортное проживание.

А много в России брошенных участков?

Олег Валенчук: В садоводческих товариществах - 10-15% земли, в некоторых СНТ - до половины.

И что - они так и ждут возвращения своих владельцев? Или их все-таки могут изъять?

Олег Валенчук: По закону могут, на практике - это редко происходит. Если участок не обрабатывается в течение трех лет, то это считается нецелевым использованием земли и подразумевает штрафы для физлиц в 50 тыс. руб., или 1,5% кадастровой стоимости объекта, если она установлена.

Прежде чем заброшенный участок попытаются изъять, нарушителя обязательно не раз уведомят о том, что его участок не используется по целевому назначению. Обратиться к владельцам может председатель товарищества, инспектор земельного контроля, муниципалитет, они же могут подать исковое заявление в суд об изъятии. Муниципалитеты неохотно идут на это, потому что им приходится выступать третьим лицом в суде, а судебный процесс длится от полутора до трех лет. Поэтому брошенные участки чаще всего так и остаются брошенными.

Садоводческое товарищество не имеет права ни продавать распределенные участки, ни сдавать их в аренду, даже если хозяин участка много лет не появлялся в товариществе.

Но бросают участки неудобные, выделенные в советские годы, как говорится, за тридевять земель. Те, что рядом с городами, куда есть удобный подъезд, рядом с железнодорожными станциями, практически все используются.

Интересно, а огороднические товарищества сейчас существуют? Или эта форма не прижилась?

Олег Валенчук: Существуют, но идет их быстрое преобразование в СНТ. Дело в том, что земля под огороды выдавалась, как правило, пахотная, которая в то время по определенным причинам не использовалась государством. И выдавалась она в постоянное (бессрочное) пользование. Многие считали, это значит навсегда, но по законодательству бессрочное пользование означает - до первого требования государства вернуть ему землю. Именно поэтому на огородных участках запрещено возводить капитальные постройки.

Садоводческое товарищество не имеет права ни продавать распределенные участки, ни сдавать их в аренду, даже если хозяин много лет там не появлялся

Сегодня дача - это скорее место отдыха или способ запастись овощами на зиму?

Олег Валенчук: И то и другое. Подчеркну, что, обеспечивая свою семью овощами-фруктами-ягодами, садоводы тем самым обеспечивают продовольственную безопасность страны. Прошло несколько этапов развития садово-дачной сферы. Сначала массово сажали картошку, потом массово отказались от нее. Был короткий период увлечения газоном, но его вскоре потеснили яблони, смородина, жимолость, цветы и т.д. Сегодня каждый садовод может с гордостью сказать, что у него на участке есть и что в сезон покушать, и что в зиму сохранить, и чем глаз порадовать.

Сколько в России дачных участков, какова их площадь, сколько ориентировочно дачников?

Олег Валенчук: По данным сельхозпереписи 2016 года, в России насчитывалось более 75 тыс. садоводческих, огороднических и дачных товариществ. В Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения почти о 10 млн садовых и огородных участков. Еще не менее 3 млн участков по разным причинам до сих пор не зарегистрированы. Общую площадь садовых и огородных участков можно оценить примерно в 1,5 млн гектаров. А садоводов и дачников у нас около 60 миллионов.