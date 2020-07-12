Как страны Восточной Европы возвращаются к введению ограничительных мер

Страны Восточной Европы столкнулись со всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией, что вынудило власти ряда стран снова ввести ограничительные меры.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ежедневные количество случаев заражения в мире превысило более 66 тысяч за день, сообщает Associated Press. "Мы видим тревожные признаки увеличения числа случаев заболевания в Европе и во всем мире, - сказал Гергели Гуляс, глава аппарата премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. - Теперь мы должны защитить нашу собственную безопасность и предотвратить проникновение вируса из-за границы".

Иностранцам из стран "красной" категории, включая Албанию, Украину, Беларусь и практически всю Азию, Африку и Южную и Центральную Америку, запрещен въезд в Венгрию, в то время как венгерским гражданам, прибывающим из этих стран, придется пройти карантин на две недели или дважды, с интервалом 48 часов, сдать тест на коронавирус. Гуляс сказал, что новые правила вступают в силу в среду и будут пересматриваться не реже одного раза в неделю. Венгерские власти разбили страны на три категории - "красную", "желтую" и "зеленую" - в зависимости от уровня новых случаев заражения коронавирусом и наложат ограничения в зависимости от того, из какой страны мира прибывают люди.

Власти Сербии, органы здравоохранения которой предупредили, что ее больницы почти заполнены из-за недавнего всплеска пандемии, сообщили о 287 новых инфекциях в воскресенье. Официально в стране зарегистрировано более 18 тысяч подтвержденных инфекций и 382 смертельных случая от COVID-19. Многие из новых случаев инфекций были зарегистрированы в Сербии после посещения заразившимися лицами футбольных матчей, теннисных и ночных клубов.

В Болгарии власти вновь ввели ограничительные меры, снятые несколько недель назад. Помещения в ночных клубах и на дискотеках было приказано закрыть в пятницу, а открытые площадки ограничены до 50 процентов вместимости. Свадьба и крещение были ограничены до 30 человек, а спортивные мероприятия могут проводиться только без зрителей. После подтверждения рекордных 330 новых случаев в пятницу Болгария сообщила о 208 случаях как в субботу, так и в воскресенье. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 3597 случаев и 267 смертельных исходов. В Албании также наблюдается значительный рост числа инфекций с середины мая, когда эта страна ослабила меры по локализации пандемии. "Не снижайте бдительность и соблюдайте правила гигиены", - призвали органы здравоохранения Албании.

Хорватия с ее многочисленными островами, расположенными вдоль побережья Адриатического моря, сделала ношение масок в магазинах обязательным с 13 июля.

Тем временем

Эксперты указывают на резкое количество числа заболевших в ЮАР, на которую приходится более 40% всех зарегистрированных случаев коронавируса на континенте. В печально известном городке Соуэто в Йоханнесбурге, одной из самых горячих точек вируса на планете, было зафиксировано более чем 264 тысяч случаев заражения и 3971 смертельный исход.