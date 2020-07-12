Как внутренняя поляризация раскалывает США

Америка переживает острейший внутренний кризис. Его тяжелейшие последствия для гражданского мира и согласия в США уже очевидны, а принадлежащие к различным идеологическим лагерям жители "исключительного" и "самого демократического государства в мире" все громче предъявляют друг другу взаимные претензии в узурпации власти, тоталитаризме и желании заткнуть друг другу рот любыми средствами. Свое примечательное мнение о том куда очень быстро катится страна выразил ведущий консервативного телеканала Fox News Такер Карлсон.

"Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать" - это приписываемое французскому философу-просветителю Вольтеру крылатое выражение о принципах свободы слова и демократии больше не актуально для США. Как известно, революционные для XVIII века идеи французского просвещения два века назад оказали огромное влияние на отцов-основателей этой страны и составленную ими американскую конституцию, закрепившую естественные и равные права граждан. Однако произошло это, скорее, на бумаге, чем в жизни. И об этом сегодня напоминают бурно вступающие против расовой несправедливости американцы. Поднятую ими волну негодования из-за застарелой проблемы де-факто дискриминации черного населения прочно оседлали "либеральные" политические силы страны, в первую очередь - демократическая партия США.

Посредством подконтрольных и идеологически близких им СМИ демократы ведут смертельную войну за власть против действующего президента-республиканца Дональда Трампа, и для них в этой циничной борьбе, похоже, все средства хороши. С тем, что экспрессивный и не сдержанный на выражения Трамп далеко не ангел, мало кто спорит. Но действительно ли его оппоненты - истинные либералы, унаследовавшие идеи Вольтера? А используемые ими в политической борьбе средства, в том числе стремление ограничить чужую свободу слова, имеют отношение к демократии? Нет, утверждает Такер Карлсон. "Эти люди - не либералы. Мы их так называем, но это неправильно. Они не сентиментальны. Это приверженцы тоталитаризма. Они точно знают, чего хотят. Они не заламывают руки, они хотят власти. И они знают, как ее заполучить", заявил ведущий Fox News.

Поставил лайк под постом Трампа - будь готов быть уволенным с работы в назидание другим

По его мнению, в Америке "день ото дня либерализм испаряется", а "солдаты левых, называющие себя либералами, детьми просвещения, строем встают на защиту узурпации" и "желают покарать всякого, кто лайкнет не тот твит или посмеет защищаться от агрессивной толпы". Примеры? Поставил лайк под постом Трампа, выразив таким образом поддержку его действиям, будь готов быть уволенным с работы в назидание другим "согласным" с нынешним главой Белого дома. Пропустил практикуемый в Сиэтле, где рейтинг демократов больше 80 процентов, "антирасистский тренинг" для белых граждан, пеняй на себя. Защитил свою частную территорию от пытавшихся проникнуть на нее "мирных протестующих против расизма", готовься к репрессиям. Накануне стало известно, что у поступивших именно так белых супругов Макклоски в городе Сент-Луисе полиция изъяла огнестрельное оружие, которое они продемонстрировали рвущейся к их дому толпе чернокожих активистов.

Известно, что Fox News близок к республиканской партии США и его ангажированность не является секретом. Но главное не это, а точно подмеченная Карлсоном тенденция - политическая и идеологическая поляризация в американском обществе резко обостряется. Раскалывающаяся не без помощи политиков на два непримиримых лагеря Америка все больше и больше убеждает себя в том, что именно оппоненты и есть "истинные враги демократии". Все это уже вышло далеко за рамки традиционной для США межпартийной политической полемики и давно достигнутого консенсуса о том, что две ведущие политсилы должны сменять друг друга у власти. К каким последствиям это может привести в идущей к малопредсказуемым президентским выборам стране с 300 миллионами стволов на руках у населения, страшно представить.

Кстати

Более 100 сотрудников американской компании Ford обратились к руководству автогиганта с призывом перекратить разработку, производство и продажу спецавтомобилей для полиции США. "На протяжении нашей истории автомобили, разрабатываемые и создаваемые сотрудниками Ford, используются в качестве дополняющего элемента к жестокости полиции", - приводит NBC отрывок из письма рабочих.