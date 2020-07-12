Распоряжение главы Республики Карелия от 10 июля 2020 года № 404-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001) следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 8 признать утратившим силу;

2) в абзаце втором пункта 8.11 слова "период самоизоляции с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года" заменить словами "периоды самоизоляции с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года и с 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года";

3) в подпункте 4 пункта 9:

абзац второй признать утратившим силу;

абзацы пятый - шестой признать утратившими силу;

4) в абзаце первом пункта 10 слова "10 человек" заменить словами "50 человек";

5) абзац девятый пункта 11 признать утратившим силу;

6) абзац десятый пункта 11.21 признать утратившим силу;

7) пункт 11.5 признать утратившим силу;

8) пункт 11.7 изложить в следующей редакции:

"11.7. Приостановить на территории Республики Карелия деятельность организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих следующие виды экономической деятельности:

деятельность в области демонстрации кинофильмов (код ОКВЭД 59.14);

деятельность по организации конференций и выставок (код ОКВЭД 82.3);

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (код ОКВЭД 90) в части предоставления услуг по посещению физическими лицами;

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код ОКВЭД 93), за исключением случаев, установленных пунктом 11.27 настоящего распоряжения.";

9) подпункт 2 пункта 11.10 дополнить абзацем следующего содержания:

"Запретить курение посредством кальяна в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.";

10) пункт 11.13 изложить в следующей редакции:

"11.13. Организациям (индивидуальным предпринимателям):

1) обеспечивающим работу объектов туристского показа и посещения на территории Республики Карелия, обеспечить:

пребывание на территории объекта групп численностью не более 10 человек (на открытом воздухе не более 20 человек);

организацию при входе места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с установлением дозаторов, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками;

соблюдение социального дистанцирования;

использование средств индивидуальной защиты (масок, перчаток у посетителей, у персонала - масок, перчаток, а также у персонала, осуществляющего непосредственное взаимодействие с посетителями, - очков или лицевых защитных экранов в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями);

размещение информации об обязательности нахождения посетителей в средствах индивидуальной защиты (масках), а также об ответственности за нарушение требований настоящего распоряжения в соответствии с законодательством;

2) осуществляющим деятельность зоопарков (код ОКВЭД 91.04.1), обеспечить:

пребывание на территории объекта групп численностью не более 10 человек (на открытом воздухе не более 20 человек);

организацию при входе места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с установлением дозаторов, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками;

соблюдение социального дистанцирования;

использование средств индивидуальной защиты (масок, перчаток у посетителей, у персонала - масок, перчаток, а также у персонала, осуществляющего непосредственное взаимодействие с посетителями, - очков или лицевых защитных экранов в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями);

размещение информации об обязательности нахождения посетителей в помещениях в средствах индивидуальной защиты (масках), а также об ответственности за нарушение требований настоящего распоряжения в соответствии с законодательством.";

11) пункт 11.25 дополнить абзацем следующего содержания:

"В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" запретить въезд организованных групп детей в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Карелия, из других субъектов Российской Федерации, за исключением детей, фактически проживающих в Арктической зоне Российской Федерации, а также организацию отдыха детей в детских лагерях палаточного типа.";

12) пункт 11.27 изложить в следующей редакции:

"11.27. Разрешить организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим:

1) деятельность в области спорта:

деятельность, организованную на открытом воздухе, в том числе на открытых объектах спорта, для групп не более 10 человек; деятельность организаций, реализующих программы спортивной подготовки, в группах не более 10 человек на спортивных объектах при условии соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) во время контактов посетителей с сотрудниками спортивных объектов, а также в случае отсутствия возможности социального дистанцирования при выполнении тренером (инструктором) своих обязанностей;

деятельность плавательных бассейнов при обеспечении выполнения Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах), утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22 мая 2020 года; деятельность по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Карелия и календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) с количеством участников не более 50 человек (при необходимости организации указанных мероприятий с количеством участников 50 человек и более возможность их проведения согласовывается с Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Карелия);

деятельность фитнес-центров (код ОКВЭД 93.13), при условии обеспечения:

проведения бесконтактного контроля температуры тела посетителей и работников фитнес-центров с незамедлительным отстранением от нахождения на рабочем месте, а также недопущением в помещение фитнес-центра лиц с повышенной температурой и признаками первых респираторных симптомов;

организации при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с установлением дозаторов, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками;

оказания услуг по предварительной записи;

проведения групповых занятий в фитнес-центре с соблюдением требований социального дистанцирования не менее 1,5 метра между посетителями;

ведения журнала (с указанием Ф.И.О. посетителей, места проживания (пребывания);

входа в помещение и нахождения в нем исключительно в индивидуальных средствах защиты (масках, перчатках), за исключением душевых;

работы персонала в индивидуальных средствах защиты (масках, перчатках), а также работы персонала, осуществляющего непосредственное взаимодействие с посетителями, - в очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями;

единовременного нахождения посетителей в фитнес-центре из расчета не более одного посетителя на 20 кв. метров общей площади фитнес-центра;

социального дистанцирования между посетителями не менее 1,5 метра, за исключением зоны занятия спортом, при условии наличия защитных экранов (перегородок) между тренажерами;

санитарной обработки помещений фитнес-центра, а также твердых контактных поверхностей общественных зон с применением дезинфицирующих средств. Дезинфицировать тренажеры, шкафчики для хранения вещей посетителей и ключи от них после каждого посетителя.

Рекомендовать организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность фитнес-центров, использовать защитные экраны (перегородки), а также не допускать к занятиям лиц с хроническими заболеваниями, лиц старше 60 лет, беременных женщин;

2) деятельность в области отдыха и развлечений:

деятельность парков культуры и отдыха, тематических парков на открытом воздухе, при условии обеспечения:

организации при входе места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с установлением дозаторов, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками;

соблюдения социального дистанцирования;

дезинфекции используемого оборудования, экипировки;

деятельность по проведению игр (пейнтбол, лазертаг, кидбол, страйкбол и иные аналогичные игры), при условии обеспечения:

организации при входе места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с установлением дозаторов, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками;

пребывания на территории объекта групп численностью не более 10 человек (на открытом воздухе не более 20 человек);

использования средств индивидуальной защиты (масок, перчаток у посетителей, у персонала - масок, перчаток, а также у персонала, осуществляющего непосредственное взаимодействие с посетителями, - очков или лицевых защитных экранов в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями);

соблюдения социального дистанцирования;

дезинфекции используемого оборудования, экипировки;

деятельность компьютерных клубов, при условии обеспечения:

пребывания на территории объекта групп численностью не более 10 человек;

организации при входе места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с установлением дозаторов, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками;

соблюдения социального дистанцирования;

использования средств индивидуальной защиты (масок, перчаток у посетителей, у персонала - масок, перчаток, а также у персонала, осуществляющего непосредственное взаимодействие с посетителями, - очков или лицевых защитных экранов в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями);

дезинфекции используемого помещения, оборудования.".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







