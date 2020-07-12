После четырех туров чемпионата России по регби в таблице фактически троевластие. Горечи поражений пока не знают обладатель "золота" предыдущих четырех сезонов красноярский "Енисей-СТМ" (19 очков), новокузнецкий "Металлург" и пензенский "Локомотив" (по 18).

Пензенский "Локомотив" (игроки в светлой форме) уверенно держится в лидирующей тройке чемпионата страны. Фото: Михаил Синицын

В состоявшемся на прошлой неделе туре зафиксированы следующие результаты: "Локомотив" - "Булава" (Таганрог) - 31:11, ЦСКА - "Красный Яр" (Красноярск) - 19:24, "Металлург" - "Слава" (Москва) - 22:5, "Енисей-СТМ" - "ВВА-Подмосковье" - 24:22, "Стрела" (Казань) - "Богатыри" (Краснодар) - 59:0. В матче между мастерами овального мяча из столицы Татарстана и кубанцами зафиксированы сразу два рекорда нынешнего чемпионата: как по количеству очков, набранных одной командой, так и по разнице в счете.

В связи с возникшей на старте соревнований путаницей еще раз напомним, что в российском первенстве очки в таблицу считаются несколько иначе, чем, например, на Кубке мира. Те же четыре балла за победу, два за ничью и ноль за поражения, но вот так называемый атакующий бонус дается сопернику не за разницу в четыре попытки (заноса мяча в зачетное поле оппонента), а за разницу в три таких результативных действия. Оборонительный бонус - если проигравший уступил не более семи очков.

То ли по безграмотности, то ли по некомпетентности ответственных сотрудников Центра проведения соревнований Федерации регби России (ЦПС ФРР) на официальном сайте соревнований был опубликован неправильный регламент, в котором значилось, что атакующий бонус может даваться только победителю. Затем оплошность все-таки была исправлена, однако осадок от некачественного информационного обеспечения чемпионата остался.

Игроки казанской "Стрелы" в матче с кубанцами девять раз занесли мяч в зачетное поле соперника

Весьма показательным выглядит результат игры в спортгородке столичных Лужников, где дебютант элиты ЦСКА набрал свое первое очко в таблицу, побившись с "Красным Яром". Но ведь и гости взяли максимум - у них четыре попытки, у хозяев - одна, поэтому сибиряки увезли из Москвы максимально возможные пять баллов.

"Красно-синие" избавились от неприятного статуса аутсайдера. Игры прокомментировал самый звездный регбист армейцев, капитан нашей сборной на Кубке мира Василий Артемьев.

- Мы прибавляли от матча к матчу, корректировали какие-то элементы игры. И вот увидели результат той работы, которая была выполнена на тренировках за последние несколько недель. Мы учимся, у нас молодая команда. Для большинства ребят - это первый опыт игры на уровне профессиональной регбийной лиги. Поэтому нельзя сразу ожидать каких-то чудес. Во встрече с красноярцами были моменты, когда мы показывали зубы. Играли с вице-чемпионом России и вели за считаные минуты до конца матча. Думаю, это показывает наш потенциал, - приводит слова Артемьева пресс-служба РК ЦСКА.

Казанская "Стрела", кстати, в прошлом сезоне также выступала в высшей лиге. Но в отличие от ЦСКА татарстанская команда не внизу, а в середине таблицы, две разгромные победы и два вполне достойных в борьбе поражения.

Краснодарский клуб, который стал второй после армейцев жертвой "Стрелы" на ее домашнем поле, в предыдущем чемпионате России выступал под названием "Кубань" и в итоге занял вполне достойное пятое место из восьми участников. Причем в "регулярке" южане и вовсе оказались четвертыми. А затем последовало переименование в "Богатыри", что сейчас дает только лишний повод для иронии. У команды такое звучное, могучее имя, а она на последнем месте, проигрывает 0:59, позволяя сопернику совершить девять (!) попыток.

На этой неделе стартует розыгрыш Кубка России. В 1/8 финала встречаются: ЦСКА - "Енисей-СТМ", "Динамо" (Москва) - "Металлург", "Университет" (Чита) - "Булава", "Нарвская застава" (Санкт-Петербург), "Владивостокские тигры" - "Слава", "Стрела" - "Локомотив".