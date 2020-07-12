Компания SpaceX перенесла запуск ракеты с 57 спутниками Starlink

Компания SpaceX отложила на неопределенный срок запуск на орбиту 57 мини-спутников в рамках проекта Starlink. Из-за плохой погоды в районе космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) старт ракеты-носителя Falcon 9 в субботу, 11 июля, не состоялся.

Это была пятая попытка, но и она увенчалась успехом, сообщает ТАСС со ссылкой на Космический центр имени Кеннеди. "Отказываемся от сегодняшнего запуска десятой группировки Starlink, чтобы уделить больше времени проверкам", - подчеркивается в сообщении SpaceX.

Помимо 57 спутников Starlink, ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли.